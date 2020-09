Presidenta de la UDI emplaza al contralor tras cargos contra Carabineros por control del orden público en estallido social: “¿Qué sabe él sobre eso?, ¿Cuántas capacitaciones ha hecho?”

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que la Contraloría se “excedió” en sus atribuciones y utilizó un “resquicio legal” al formular cargos contra miembros del alto mando de Carabineros por eventuales irregularidades cometidas durante el estallido social.

Una noticia que provocó sorpresa en el mundo político y el rechazo de figuras del oficialismo que incluso anunciaron que llevarían al organismo liderado por Jorge Bermúdez a un organismo internacional para que éste determinara si estaba actuando con sesgo.

En conversación con Radio Pauta, la senadora sostuvo que “el contralor está usando una argucia, un resquicio y creo que se está excediendo de todas maneras en sus atribuciones porque acá, claramente, estos no son actos administrativos ¿Qué tiene que ver eso con la forma operacional?”.

En este sentido, Van Rysselberghe agregó: Estamos hablando de cómo controlan que no haya uso excesivo de la fuerza ¿Qué sabe el contralor sobre eso? ¿Cuántas capacitaciones ha hecho? Ni una. Creo que lo que está haciendo es de una irresponsabilidad gigantesca porque está debilitando la labor de Carabineros.

“El contralor debe tratar de hacer bien su pega y no andar generando opinión pública y no tratar de hacerse famoso en temas que no le competen. Los protocolos están para prevenir el uso excesivo de la fuerza. Plantear que el alto mando no se ha ocupado de eso, me parece que es súper grave”, comentó la legisladora.

A su juicio, la labor de Contraloría no es “andar persiguiendo” y calificó la decisión del organismo de formular cargos contra el alto mando como un “descriterio”.