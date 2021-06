Presidenta del Senado tras cuenta pública: “Más allá de pedir perdón a las familias, no hizo ningún aporte respecto a cómo se mejoran las ayudas”

Destacó algunos anuncios, pero criticó que no hubo “ningún aporte” en relación a las ayudas sociales. Así reaccionó la presidenta del Senado, Yasna Provoste, a la octava y última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera que se llevó a cabo pasadas las 15.00 horas de este martes.

La parlamentaria valoró, por ejemplo, que se ponga urgencia al proyecto de matrimonio igualitario -que fue ingresado en 2017 al Congreso durante el gobierno de Michelle Bachelet y que se encuentra en la comisión de Constitución del Senado-, pero apuntó a que “en el primer trámite, la mayoría del oficialismo votó en contra”.

“Otro hecho que me parece importante resaltar, tiene que ver con el fortalecimiento en materia de derechos humanos a la creación de una unidad especializada en el Ministerio Público, situación que desde la oposición venimos planteando hace largo rato”, añadió desde el Congreso.

Sin embargo, criticó los anuncios que realizó el Mandatario sobre ayudas sociales a raíz de la crisis sanitaria: “Más allá de pedir perdón a las familias por el mal manejo de la pandemia y ayudas sociales, no dijo y no hizo ningún aporte respecto a cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía. Cuando habla de la Red de Protección a Clase Media, es importante decirle al país que esto es una página web y que no hay sustancia detrás de un anuncio como este”.

“Cuando se plantea que va a existir un fondo extraordinario (de Salud para la pandemia), entre los documentos escritos se planteó que este fondo era el doble de lo que finalmente se terminó anunciando: U$2.000 millones”, añadió.

También cuestionó el Plan Impulso Araucanía y señaló que “da cuenta de que no logra entender la dimensión y profundidad de una situación en conflicto. Cuando se plantea en el discurso que se va a realizar un catastro para poder evaluar la productividad de las tierras entregadas, es que no entiende la cosmovisión que está detrás de una larga exigencia de restitución de tierras ancestrales”.

“Una vez más, lo que hace el gobierno de Piñera es no entender el país al que le ha tocado gobernar. No hay ayudas sustantivas a las familias que hoy están enfrentando situaciones que son complejas desde el punto de vista social y sanitario, no hay medidas para el resto de las regiones del país”, concluyó la timonel de la Cámara Alta.