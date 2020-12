Presidenta RD aborda renuncia de diputados Castillo y Vidal: “Se expresan diferencias estratégicas legítimas respecto de la política de alianzas”

“Son momentos de pesar para nuestro partido, que sin duda nos llevan a reflexionar, a realizar las autocríticas correspondientes”.

Esta fue la reflexión inicial que la presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, realizó para abordar la renuncia al partido de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo.

La decisión de ambos legisladores se dio a conocer esta jornada, pero habría sido tramitada ante el Servicio Electoral hace algunas semanas. Esto en medio de las diferencias públicas que han manifestado respecto a la conducción de Pérez. En ese sentido los parlamentarios abandonaron el partido alegando que la tienda “se consolida un polo de izquierda clásico”.

Justamente sobre esta frase, la timonel de RD aseguró que “se expresan diferencias estratégicas legítimas respecto de la política de alianzas sucesivas y posterior a la eventual imposibilidad de generar una lista unitaria de oposición”.

“Y es un proceso de reflexión política que hoy estamos dando al interior del Frente Amplio y de RD. Este va a ser un debate democrático, abierto a toda la militancia, de hecho estamos dando ese proceso de reflexión hoy. La política de RD y del FA es hoy una sola: empujar una lista unitaria de oposición, una unidad con contenidos, una unidad que apunte a los 2/3 en medio de un proceso y una oportunidad de transformación histórica que tenemos por delante”, sostuvo la presidenta de RD.

En ese sentido Pérez planteó que “la pregunta es: ¿qué pasa si por la falta de voluntad de otros actores no podemos avanzar en una lista unitaria? Y ese es un debate político cuando hay diferencias estratégicas políticas”.

Consultada sobre cuándo se enteró de ambas renuncias, Pérez se limitó a señalar que “la fecha de presentación de la denuncia, la carta de recepción de la denuncia tiene la fecha señala por la Ley Antidíscolos y fue comunicada hoy al Servel, en los plazos y en los tiempos legales que corresponden. Yo no voy a recibir una carta con una fecha distinta”.

Y aseguró que “no tenemos conocimiento de ninguna otra renuncia” al partido.

Permanencia en el Frente Amplio

Pérez fue consultada por la decisión que mañana evaluará el Partido Liberal (PL), respecto a si permanece o no en el Frente Amplio.

Sobre dicho tema, la timonel señaló que “espero que el Partido Liberal no salga del Frente Amplio”.

Consultada sobre si en RD se podría dar ese debate y dejar el Frente Amplio para buscar acercamientos a Unidad Constituyente, Pérez lo descartó.

“Nuestra coalición política hoy es el Frente Amplio y va a ser desde el Frente Amplio que empujemos las transformaciones que nuestro país requiere. Nos parece que es momento de unidad, de consolidar proyectos políticos transformadores y ahí nuestra casa va a continuar siendo el Frente Amplio”, dijo.

Añadió que “nuestro partido tiene vocación de mayoría, de diálogo y vamos a continuar empujando dichas transformaciones en función de objetivos claros. Hoy necesitamos las mayorías para transformar en medio de un proceso constituyente que nos exige 2/3”.

Castillo y Vidal profundizan en las razones de su renuncia

Poco antes de que la mesa de Revolución Democrática emitiera su declaración, los diputados Natalia Castillo y Pablo Vidal ahondaron en las razones que los llevaron a renunciar a su militancia en el partido.

En esta línea, Castillo expresó que “mi trabajo va a ser más desde el mundo independiente y quiero poner mi fuerza y la capacidad que tengo en poder hacer que la unidad funcione. El proceso que estamos viviendo es muy importante y muy trascendental. Esa es la misión que voy a asumir de ahora en adelante”.

En tanto, Vidal aclaró que no se “irá” a otro partido. “Solo me hago cargo de la decisión que tomo, sobre la base de mis decisiones personales, lo la estoy tomando sobre la base de las decisiones que puedan tomar otros. No me estoy yendo a otro partido, estoy cerrando un ciclo demasiado importante como para estar pensando en aquello”, dijo el legislador en un punto de prensa realizado en el Congreso tras la votación del segundo retiro del 10%.