Presidente Boric ante resultados de la elección de consejeros: “Quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento”

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric, entregó declaraciones por el resultado de la elección de consejeros constitucionales que posicionan como primera mayoría al Partido Republicano. En esa línea, hizo una invitación a la tienda triunfadora a no “cometer el mismo error que cometimos nosotros” apuntando al anterior proceso constitucional.

“El proceso anterior y debemos decirlo fracaso, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendettas, sino de poner por delante a Chile y a su gente antes que los intereses partidistas o personales”, manifestó.

“Este día se ha cumplido una nueva etapa del proceso constituyente iniciado el 2019 en momentos difíciles para nuestra patria”, agregó, pero recalcó que las “causas del malestar que se expresaron en el estallido social del 2019 siguen presentes (...) es un compromiso que debemos asumir el terminar con los abusos”.

EL jefe de Estado también llamó a Chile Seguro a “construir grandes acuerdos por nuestra patria”. Mientras que hizo otro llamado a las tiendas oficialistas a la “unidad que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos”.

Boric enfatizó en que “lo que Chile espera es que todos los sectores políticos Unidad por Chile, Partido Republicano, Chile Seguro y también quienes no han alcanzado consejeros pero que van a jugar un rol, además de la sociedad civil, podamos encontrarnos y ponernos de acuerdo”.

“Cuando el péndulo de la historia, en tiempos cortos, se mueve de un extremo a otro incesantemente, siempre son las personas más vulnerables las que sufren el efecto del enfrentamiento entre las elites”, expresó.

El Presidente celebró que “nuestro país una vez más utiliza el diálogo para resolver sus diferencias porque hemos entendido todos en todo el espectro político que la democracia se defiende y fortalece siempre con más democracia y nunca con menos” y que “volvemos a tener una oportunidad de construir con diálogo y encuentro con una nueva Carta Magna que represente de la mejor manera los anhelos y el tipo de país que como chileno queremos vivir”.

“En el gobierno seguiremos trabajando con un sentido de urgencia cotidiana para mejorar la vida de nuestros compatriotas, atendiendo las urgencias y necesidades”, finalizó.