Presidente Boric dice que “la política no está escuchando a la ciudadanía” e insiste en llamado a oposición a retomar diálogo por seguridad

En el Centro Cultural Estación Mapocho, el Presidente Gabriel Boric, participó del cierre del encuentro “Juntas de Vecinos. Vivienda, barrio y ciudad”, organizado por el Ministerio de Vivienda.

Asistieron a la actividad el ministro del ramo, Carlos Montes, y la subsecretaria, Tatiana Rojas, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Valeska Naranjo.

En el evento participan más de 400 dirigentes de juntas de vecinos, que analizaron y entregaron sus propuestas en materias de políticas habitacionales.

Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Boric le dio la palabra a los dirigentes para escucharlos, manteniendo con ellos un diálogo por cerca de cuarenta minutos.

“Hay cosas que cuando uno está en política, como que lo agarra la máquina y no se da cuenta. Yo no estoy asociado a mi junta de vecinos en el barrio Yungay”, contó de entrada el Mandatario, indicando a continuación que sus “ministros, subsecretarios y funcionarios de gobierno tienen que asociarse a sus juntas de vecinos”.

“Estamos en discusiones, por ejemplo, con la derecha respecto a la reforma previsional y estamos pensando permanentemente en los votos que tenemos en el parlamento y en una negociación en la comisión. Pareciera que a la política se le ha olvidado el pueblo. Tenemos que conversar mucho más vecinos y vecinas. Tenemos que conversar mucho más en los territorios, en los barrios”, recalcó el Mandatario.

“Cuáles son las problemáticas políticas que hay en San Felipe que tienen que ver también con las problemáticas políticas que hay en San Ramón. Por ejemplo, la seguridad. Y presentamos una agenda de seguridad al Congreso y hoy día tenemos un debate político que está centrado muy en la élite respecto de si la derecha se sube o se baja de la agenda de seguridad. Pero al final se pierde de vista en ese debate que lo que importa son ustedes, son los chilenos y chilenas que están viviendo con miedo en sus barrios”, manifestó el jefe de Estado.

“Quiero hacer un llamado para que nos volvamos a sentar a la mesa para combatir la delincuencia todos juntos”, dijo, en esa línea.

“Yo creo que tenemos que tener reflexiones políticas mucho profundas. Espero que no todos sea partidarios del gobierno. Espero que ojalá no todos hayan votado Apruebo porque la mayoría de Chile hoy día nos dio una lección que yo creo que tenemos que recoger y eso tiene que ver con las juntas de vecinos de que la política no está escuchando a la ciudadanía”, aseguró.

“Qué está pensando el pueblo de Chile hoy día?”, se preguntó Boric, antes de darles la palabra a los representantes vecinales.

Más tarde, en el marco de su participación en la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista en el Parque O’Higgins, el Mandatario insistiría en el llamado a la oposición.

“Estamos también haciéndonos cargo de las urgencias de los chilenos y chilenas como es, por ejemplo, la crisis de seguridad y quiero llamar de nuevo a todas las fuerzas políticas a que se sienten de nuevo a la mesa, porque necesitamos a todos los chilenos y chilenas detrás de eso”, señaló.

Boric también hizo una petición a los partidos que lo apoyan.

“Hacer un llamado a la alianza de gobierno a que trabajemos con más unidad para sacar adelante nuestro programa y por sobre todo las necesidades de los chilenos y chilenas”, planteó.

“Necesitamos sumar más, necesitamos convocar más”, dijo ante dirigentes y militantes del PC.