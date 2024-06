Presidente Boric en la declaración final de la Cumbre por la Paz: “Aspiramos a que Rusia y Ucrania pronto se comprometan a dialogar”

En la segunda jornada de la Cumbre por la Paz en Ucrania, que se celebra en Suiza, el líder ucraniano, Volodimir Zelensky, encabezó la declaración final del encuentro. Los coanfitriones de la cita internacional, la presidenta de la Confederación Suiza, Viola Amherd y Zelensky, invitaron a cuatro representantes entre las más de 90 delegaciones: el Presidente Gabriel Boric; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo.

Boric realizó su intervención luego del mensaje final de Zelensky. En su discurso, el Mandatario recalcó las palabras que dio el sábado frente a los líderes mundiales y destacó la importancia de la declaración conjunta por la pacificación, que no fue firmada por países como Brasil y México.

“Por primera vez muchos líderes mundiales de todos los continentes y con diferentes ideas políticas, han acordado discutir la paz en vez de la guerra. Esta cumbre representa el comienzo de la esperanza”, manifestó en un inicio el Presidente chileno.

En esa línea, expresó que “esta cumbre y convicciones no son acerca de ideas políticas de izquierda o de derecha, esto no es acerca de países del sur o del norte. Esto se trata de respetar el derecho internacional y los derechos humanos como principios fundamentales para vivir juntos”.

“Los niños de todas partes tienen que ser protegidos. No podemos permitir que ningún país secuestre niños, como lo está haciendo Rusia en Ucrania. Los civiles no deben ser dañados, necesitamos acciones urgentes para proteger sus derechos, porque ellos no pueden esperar”, zanjó.

Para cerrar su intervención, Boric dijo que “los cuatro pasos a seguir de esta cumbre son cruciales. Aspiramos a que Rusia y Ucrania pronto se comprometan a dialogar con respeto integral del territorio ucraniano. Desde Chile seguiremos apoyando este proceso para lograr paz y prevenir los conflictos”.

Tras culminar la cumbre en Suiza, el Presidente continuará a París, la última locación de su gira por Europa. En la ciudad francesa sostendrá una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. Además del encuentro diplomático, el Presidente Boric encabezará el Mecanismo de Alto Nivel del ODS4 de Naciones Unidas sobre educación de calidad.