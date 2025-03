Restando poco menos de un año para el final de su mandato, el Presidente Gabriel Boric realizó un balance de los tres años de su gobierno, en el que destacó la obtención de “logros inmateriales” además de la aplicación de políticas públicas concretas.

En una entrevista dada a la Agencia Efe, dijo respecto a este último año que se sentía “por sobre todo, motivado y con la convicción y energía de que falta un año, pero un año es mucho. Hay mucha voz dando vuelta que pasa siempre en política, de que el último año de gobierno es casi como un año de despedida. Yo veo todo lo que tenemos por hacer“.

Respecto a los logros del gobierno en estos tres años, quiso hacer una precisión entre lo que consideraba logros inmateriales y la aplicación de políticas públicas concretas.

Presidente Boric por los tres años de su gobierno: “Hemos logrado darle al país la tranquilidad de que se puede salir adelante”

Sobre el primer punto explicó que "Chile venía de tiempos muy convulsos y muy golpeados, con una fractura social muy grande y con el dolor que se vivió en todo el mundo de la pandemia y las consecuencias económicas, sociales, de salud mental que trajo. Yo creo que una de las cosas que hemos logrado como gobierno es darle al país la tranquilidad de que se puede salir adelante, de que podemos volver a encontrarnos y que pese a las diferencias que podemos tener tanto políticas como sociales, es posible lograr llegar a acuerdos que mejoren la vida de las personas, cosa que en algún momento parecía muy improbable dada la crispación que existía en Chile“.

En ese sentido, expresó que el gobierno supo afrontar el cambio de las circunstancias tras el primer plebiscito, en el que finalmente resultó ganador el rechazo.

“Nosotros creo que tuvimos la virtud de saber adecuar nuestro ímpetu, nuestra voluntad a las necesidades que tenía Chile en el momento que nos tocó gobernar, que no eran exactamente las mismas que las que nosotros habíamos diagnosticado en la campaña. Eso sin renunciar a los principios que inspiran nuestra manera de entender la política”, detalló.

Respecto a las políticas públicas desarrolladas durante su mandato, destacó el acuerdo logrado en la reforma previsional, la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, la ley de adopción y la creación del Ministerio de Seguridad.

“Yo no considero el proceso constitucional como un fracaso, sino como un gran aprendizaje”

El Presidente Boric también realizó un mea culpa respecto a la conformación de la coalición de gobierno, en la que explicó que inicialmente “había una desconfianza y no terminaba de cuajar el sentido de un proyecto común entre los diferentes partidos que terminaron integrando la coalición”.

En ese sentido, detalló que debieron acelerar ese proceso de generar “un diálogo intergeneracional más fluido, que no haya estado atrapado por lo que había pasado en los últimos años”.

Además, expresó que debió realizar un mayor esfuerzo en “ser mucho más claro en las advertencias de la deriva que estaba teniendo la primera convención constitucional”.

“Creo que si bien hicimos algún esfuerzo no fue suficiente y que podríamos haber hecho algo más. No sé si eso hubiese cambiado el resultado final, que el resultado final fue muy categórico, pero creo que tuvimos mucha condescendencia con sectores que no asumieron ninguna responsabilidad de las consecuencias de lo que estaban haciendo”, explicó.

“Ahora yo valoro mucho en esto la sabiduría del pueblo de Chile, tanto en el primer proceso como en el segundo proceso, que dijo no solamente no queremos extremos, sino que no queremos, por un lado, algo que se aleje de nuestra esencia, de nuestra constitución como nación, y por otro lado no queremos retroceder en derecho y por lo tanto yo no considero el proceso constitucional como un fracaso, sino como un gran aprendizaje”, agregó sobre los dos procesos.