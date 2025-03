El libreto de Tohá para abrirse paso en el sinuoso camino presidencial

Esta semana, en una distendida conversación con Roberto Cox y Nicolás Cabargas en su podcast Nada que perder, Carolina Tohá contó que le encanta subir el cerro San Cristóbal en bicicleta. Lo hace por el acceso de calle Pío Nono, dijo, porque es la subida con más pendiente y difícil. “Es un muy buen ejercicio”, comentó la exministra del Interior, quien dejó La Moneda hace 15 días para ser candidata presidencial: un camino que, al igual que sus recorridos hacia la cima, promete ser empinado y desafiante.

Consciente de su frágil apoyo en las encuestas -según Cadem, subió de 3% a 10% tras su salida de La Moneda-, Tohá empezó con un intenso despliegue en radios, canales de televisión y podcast, donde se ha mostrado más cercana, sonriente y relajada, buscando dejar atrás la imagen rígida y poco amistosa que lució estos años como ministra del Interior y a la cabeza de una de las crisis de seguridad más graves que ha enfrentado el país.

En las conversaciones manifestó su deseo de competir en una elección primaria lo más competitiva y amplia posible, ojalá desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, dejando en claro que se siente motivada y preparada para este desafío y que no aceptará ningún tipo de atajo.

La exministra ha transmitido a sus cercanos que prefiere perder las primarias antes de ganar en una elección deslucida y con poca participación, como ocurrió hace cuatro años, cuando los partidos de la ex Concertación no lograron coordinar una primaria legal entre la senadora Yasna Provoste (DC) y la candidata socialista Paula Narváez (PS). Y que decidió ser candidata, justamente, para no repetir ese escenario que dejó el camino despejado al Frente Amplio (FA).

Su ideal era competir con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien no cedió a las presiones de su partido, y el Plan B del FA sería el diputado Gonzalo Winter, quien al cierre de esta edición no había dado el “Sí”. Por ello, la candidatura de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara -la más probable carta del PC- es clave para Tohá. Pero también se podría convertir en una rival difícil de vencer si es que el FA optara por apoyarla, como también ha trascendido.

“Si no hay un poco de miedo no hay elección. Las elecciones en las que se sabe de antemano quién va a ganar no calientan a nadie…”, dijo en el mismo podcast.

Por de pronto, la experimentada política del PPD rayó la cancha y dijo que no le gustaría enfrentarse a Daniel Jadue en una primaria, lo cual no cayó bien en la directiva comunista, que lidera Lautaro Carmona, quien le debe al apoyo del exalcalde de Recoleta su reciente elección como presidente del PC hasta 2028.

Michelle Bachelet sigue siendo visto como una alternativa de emergencia en el PS.

El fantasma de Orrego y Bachelet

Al menos una vez ha conversado Tohá con Claudio Orrego, luego de salir de Interior. El gobernador metropolitano ya desechó la posibilidad de competir por la presidencia e incluso desactivó a un petit comité con el cual se reunía habitualmente a analizar la contingencia y la posibilidad de que se le abriera un espacio para ser candidato. También conversó con Arturo Barrios, el socialista que impulsaba la candidatura del exdemocratacristiano en el PS y que hoy se encuentra abocado a arrebatarle la secretaría general a Camilo Escalona. De lograrlo, sería una pieza clave para coordinar el respaldo socialista a Tohá.

Aunque la opción de Orrego perdió fuerza al no lograr el 40% de los votos que le permitían reelegirse como gobernador en primera vuelta, su nombre sigue siendo enarbolado en sectores del PS como un posible Plan B en caso de que Tohá no prenda en las encuestas en los 45 días que quedan para la inscripción de las candidaturas a una primaria presidencial.

Lo mismo ocurre con Michelle Bachelet, quien pese a su declaración en que reiteró que no está disponible, su nombre sigue siendo visto como una alternativa de emergencia en la tienda de calle París. Su anuncio, de estar evaluando ser candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, apuntó a no seguir apareciendo en la discusión electoral y encuestas presidenciales.

En el círculo de Tohá están confiados en que el PS le entregará su respaldo, aunque reconocen que no será algo automático tras la renovación de la mesa directiva y el proceso de reflexión se podría extender más de la cuenta, lo cual le podría jugar en contra.

Aunque ambas lo han desmentido, en el sector es un secreto a voces que la relación de Tohá con la presidenta del PS, Paulina Vodanovic -quien hoy sería reelegida por un nuevo periodo- no es buena. Lo mismo ocurre con Escalona, líder de la Nueva Izquierda -quien también busca su reelección en la secretaría general-, quien hará lo que esté a su alcance para proponer otra alternativa.

No obstante, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, una de las principales figuras del escalonismo, ve con buenos ojos la opción de Tohá. “Es un buen liderazgo y creo que el PS y el PPD debemos seguir trabajando juntos y coordinados como lo hemos hecho en el pasado”, señala la exdirigenta estudiantil a La Tercera.

La bancada parlamentaria socialista será clave a la hora de la definición. Mientras la mayoría de los senadores apoyan a Tohá, entre los diputados sigue habiendo voces disidentes. Miembros de ambas bancadas coinciden que la candidata no se podrá desprender con facilidad de la pesada carga de haber sido el rostro que tenía en sus manos el tema de la seguridad, que, aunque tiene avances que mostrar, sigue en medio de una grave crisis.

Fuentes del PS recuerdan la fallida candidatura presidencial de Sergio Massa en Argentina. El exministro de Economía de Alberto Fernández, dejó la Casa Rosada para ser candidato y se transformó en un férreo opositor al kirchnerismo, lo cual no fue entendido por el electorado.

En cambio, si Jara termina siendo la carta comunista llegará como la ministra que logró sacar adelante la reforma previsional con el apoyo de Chile Vamos, además de la Ley de las 40 horas y un aumento histórico del salario mínimo. Además, muchos comparan su simpatía y carisma con el de Bachelet.

“He compartido gabinete con la ministra Jara y creo que hay similitudes en el estilo de liderazgo con Michelle Bachelet. Es una persona que la gente la percibe como muy cercana”, señaló Ana Lya Uriarte (PS) hace unas semanas en CNN Chile.

Winter, en tanto, uno de los amigos cercanos a Boric, si finalmente aceptara la nominación se arrimara al respaldo que posee el Presidente, que fluctúa entre un 25% y 30%, defendiendo la gestión del gobierno y su proyección.

En esta compleja partida de ajedrez, Tohá -señalan fuentes del Socialismo Democrático- debería apuntar a un electorado más moderado y de centro, el problema es que este sector tiene una visión crítica de este gobierno, del cual ella fue parte y figura estelar durante dos años y medio.

Su plan es esperar que decanten las cosas en el PS y de su boca no saldrá ninguna palabra que pudiese interpretarse como una presión a la histórica colectividad en la que militó su padre, el exministro del Interior de Salvador Allende, José Tohá, a quien ayer recordó en un motivo acto en Chillan. Sí mandató a su partido a hacer gestiones para convencer a los socialistas de que ella es la mejor opción y el exsenador Guido Girardi ya solicitó una reunión con Vodanovic.

El seminario “Los nuevos desafíos del progresismo”, organizado por los centros de estudios ligados a los partidos de centroizquierda e izquierda.

Dos primarias

Otro de los escollos que está en el camino de la exsecretaria de Estado es la posibilidad de que existan dos primarias en el oficialismo. El presidente de la DC, Alberto Undurraga -quien ayer fue nominado como candidato presidencial del partido, advirtió que no participarán en una primaria con el PC. Y plantea derechamente que sería conveniente hacer una segunda primaria, donde compitan las fuerzas de centroizquierda.

A esta idea se suma el candidato del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado exDC Jaime Mulet. Y el temor del PPD es que se sume el candidato del Partido Liberal, Vlado Mirosevic y un eventual postulante de Amarillos, tienda que aún no define si participará en unas primarias de la centroizquierda o de la centroderecha.

Pero no todos en la DC comparten la postura de Undurraga. La exministra DC Alejandra Krauss, secretaria nacional de la tienda, es partidaria de unir fuerzas. “Las distintas miradas en algún minuto deben coincidir para un objetivo mayor”, señaló el miércoles en el seminario “Los nuevos desafíos del progresismo”, que reunió a todos los centros de estudios ligados a partidos de centroizquierda e izquierda y que convocó Rumbo Colectivo.

En el encuentro, realizado en la Sala América de la Biblioteca Nacional, expusieron figuras del amplio espectro oficialista. Todos, sin excepción, recogieron el llamado que ha hecho el Presidente Gabriel Boric a prolongar la actual alianza de gobierno y enfrentar las elecciones presidenciales en unidad.

En su intervención, el edil de Renca, Claudio Castro, sacó aplausos al recordar sus pasadas disputas políticas con los comunistas y dirigentes de la izquierda más radical. “Nos sacábamos la cresta en el colegio, en la universidad y cuando yo estaba en la DC. Ahora estamos aquí sentados juntos y creo que eso debemos cuidarlo”.

“Se vienen cositas”

Tohá se encuentra buscando un comando en el centro de Santiago y por ahora seguirá acompañada de un reducido equipo operativo que lidera su jefa de gabinete, Pía Mundaca (34), además de un círculo de personas con las que suele conversar y que, entre otros, conforman el periodista Patricio Fernández e históricas figuras de la ex Concertación -Ricardo Solari (PS), Enrique Correa y los PPD Girardi, Jaime Quintana y Sergio Bitar.

De aquí a la inscripción de las primarias, cuyo plazo vence el 30 de abril, la candidata continuará con una cargada agenda comunicacional, pautas en terreno -el jueves se reunió con un grupo de jóvenes vulnerables en La Granja y ayer estuvo en la Región del Ñuble- y encuentros privados con líderes políticos y expertos que busca sumar a sus equipos. Para ello se encuentra buscando un jefe de campaña con un perfil atractivo, independiente que lidere un equipo que “proyecte que ella es la heredera de Allende, Lagos, Bachelet y Boric, pero con un cariz renovador”, señala un cercano a Tohá.

“Queda mucho por delante, va a ser un año intenso y, como dicen, se vienen cositas. Muchas cositas”, dijo Tohá hace unos días en una de sus entrevistas.