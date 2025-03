Exministra Uriarte tras palabras de Bachelet por carrera presidencial: “No es el momento de entregarle el apoyo a ningún candidato”

La exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, abordó este miércoles las definiciones presidenciales que se han tomado en los últimos días en el oficialismo, con la candidatura de Carolina Tohá (PPD) y el desistimiento por competir por una tercera vez de la expresidenta Michelle Bachelet (PS).

En conversación con CNN Chile, la abogada especialista en medioambiente, señaló respecto a la negativa de Bachelet que la exmandataria “reafirma con fuerza esa posición que ya había expresado en octubre, y los tiempos que corren, me hacen ver claramente que esto es una reafirmación de algo que ya era definitivo en octubre. Sin vuelta atrás”.

La militante del Partido Socialista fue consultada por el mensaje de la exmandataria, quien evitó dar un apoyo explícito a Carolina Tohá. Al respecto, destacó que “en este punto, conociendo a la expresidenta y viendo el texto y el video que ella graba, no tengo ninguna duda de que está diciendo y lo que todos leemos, es que ella va a apoyar a quien sea la persona que nos represente, el progresismo, después de los procesos que tenemos que vivir (primarias)”.

“Entonces no es el momento de entregarle el apoyo a ningún candidato”, reafirmó la exjefa de gabinete de Bachelet.

“Si hay alguien que es ultramega respetuosa de los procedimientos, los tiempos de las cosas que tienen una formalidad porque tienen un sentido, es la expresidenta Bachelet. Y por qué lo digo, porque en el progresismo ya hay dos candidatos (Jaime Mulet y Vlado Mirosevic), y sabemos que Carolina Tohá renunció y manifestó su voluntad de ser candidata, entonces no es el momento para inclinar un apoyo cuando todavía está todo este campo abierto”, reafirmó.

En este marco, también abordó las diferencias o similitudes en el liderazgo entre Bachelet y Tohá.

“Hay modelos, estilos de liderazgo, de formas de enfrentar la política, en que podemos encontrar similitudes entre la expresidenta Bachelet y Carolina Tohá, y hay otras en que los estilos son distintos, entonces son dos personas distintas. No me atrevería a decir que hay una o un heredero natural de la expresidenta Bachelet, como no lo hubo del expresidente Ricardo Lagos, como no lo hubo del expresidente Patricio Aylwin”, manifestó.

“Es del todo evidente que tienen estilos distintos, lo que no significa que no haya similitudes. Por ejemplo, son dos mujeres resilientes, inteligentes, arrojadas, valientes, que toman decisiones, que van adelante, pero el estilo claramente es distinto y eso no es ni bueno ni malo, solo que son distintas”, agregó.

Indefinición de Bachelet

Uriarte fue requerida respecto a la demora de la expresidenta Bachelet de reafirmar su negativa a participar por tercera vez en una candidatura presidencial, pese a haberlo señalado con anterioridad.

“Lo que yo veo es que hubo una carta, de la cual efectivamente se hicieron varias lecturas, las que incentivaron una interpretación respecto a tal vez que no era un no definitivo”, partió su relato Uriarte.

En ese contexto también se hizo cargo de quienes sostienen que la negativa de la exjefa de Estado se produjo al no repuntar en las encuestas. “A quienes están sosteniendo esa tesis, es que probablemente les resulta ver en otros algo que ellos o ellas no tienen, y es que la expresidenta no toma decisiones con ese tipo de criterios, la expresidenta tomó una decisión y hace mucho tiempo, respecto de lo que correspondía o sería bueno que pasara en nuestro país, respecto a los liderazgos políticos. Y lo manifestó con toda claridad”.

Luego de enumerar una serie de episodios que alentaron las expectativas por una tercera candidatura de Bachelet, Uriarte recalcó que “la expresidenta ya había dicho que no, y además no había dado ninguna expresión, porque entiendo las lecturas que se hicieron, pero no las hizo ellas. Esas lecturas surgen de otros y ella ya había emitido su opinión”.

Otros candidatos del oficialismo

Dentro de la conversación, a la exministra Uriarte se le consultó por las proyecciones presidenciales de la actual ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, a quien comparó con el efecto generado por la expresidenta Bachelet.

“He compartido gabinete con la ministra Jara y la conozco hace harto tiempo y yo creo que hay unas similitudes en el estilo de liderazgo con Michelle Bachelet, o sea, así como dije las similitudes con Carolina Tohá, bueno, acá también, Jeannette Jara es una persona que la gente la percibe como muy cercana, que es una cosa que le pasa a Bachelet naturalmente. Ideológicamente desde luego hay una diferencia importante, pero sí, eso está también”, sostuvo.

Caso Monsalve

Durante la conversación, también fue consultada respecto a la denuncia por violación y abuso sexual que mantiene en prisión preventiva al exsubsecretario Manuel Monsalve.

Uriarte trabajaba como asesora legislativa dentro de la Subsecretaría del Interior al momento de la denuncia. Respecto al caso, la socialista señaló que “ese fue un episodio que para mí fue ha sido una verdadera tormenta, un cataclismo, porque yo conozco a Manuel hace muchísimos años y este tiempo que trabajé con él, reafirmaron aquello que siempre supe, que es alguien con quien comparto un montón de convicciones (...) por lo tanto esa denuncia fue un golpe brutal”.

Si bien afirmó respetar el testimonio de la denunciante, señaló tenerle “cariño” a Monsalve y enumeró sus errores, tales como, sus salidas sin escolta policial. “Una irresponsabilidad tremenda”, dijo y agregó como error el invitar a una subalterna fuera de horario laboral.

“El tema judicial está en pleno desarrollo. Y tampoco son estáticos los hechos desde el comienzo hasta ahora (...) esperemos”, señaló y agregó: “No creo que se hayan ido agravando”, dijo respecto a los antecedentes conocidos en la denuncia contra Monsalve.

“No sé si describir la imagen es bueno, porque tengo respeto por la denunciante, pero lo que se apreciaba en esa imagen, no era una actitud de forzamiento de parte de Manuel Monsalve, de menoscabo a la persona o de forzamiento a algo. Se veía algo distinto. De verdad, tengo respeto por la denunciante, no voy a juzgar el papel por defender a Manuel o poner antecedentes en favor de Manuel, yo vaya a incurrir en una actitud descomedida con la denunciante, pero pareciera que hay más de una lectura”, afirmó Uriarte respecto a las imágenes que se conocieron, donde la denunciante camina por la vía pública con Monsalve, de noche.