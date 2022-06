Presidente Boric por Macrozona Sur: “Cualquier grupo violento lo vamos a perseguir”

En medio de su gira internacional a Estados Unidos, el Presidente Gabriel Boric asistió a un conversatorio en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

Tras la instancia, que se concretó luego de asistir al panel “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises”, en el marco del IV CEO Summit of the Americas, el Mandatario dio un discurso a los asistentes en el cual destacó que “Chile está inmerso en un proceso de cambios y transformaciones y como Presidente que viene de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, que viene de la protesta social de las calles, entiendo que el cambio y la transformación institucional es justamente para cuidar también lo mejor de nuestras tradiciones”.

Así también añadió, que, a su juicio, en el país “hay una élite que es muy reacia a cualquier tipo de transformación y lo que yo quiero destacar de nuestro país es que en medio de la crisis política y social más severa que hemos tenido, por lo menos, en los últimos 30 años (...), nosotros elegimos más democracia y eso como chileno para mí es tremendamente valorable”.

Por otra parte, fue consultado sobre la relación de Chile con sus pueblos originarios y sobre cómo hacerlos parte de los procesos de cambio en el país: “En Chile reconocemos a lo menos nueve pueblos originarios, pero puede haber más. El Estado los ha ignorado por décadas, no solo robamos sus tierras, sino que también su cultura. Después de la violencia vino la asimilación y eso es algo de lo que estoy convencido que debemos cambiar”.

En ese sentido, aseguró que están trabajando en dos dimensiones correspondientes a “encarar las profundas raíces del conflicto: entregar las tierras de vuelta, promover sus lenguas e invertir más en servicios”, y fue enfático en asegurar que “también debemos decir que la violencia no es el camino para lograr la solución y cualquier grupo violento lo vamos a perseguir”.

Respecto al proceso constituyente, el Mandatario sostuvo que “la nueva Constitución tiene presente la visión indigenista, el desafío más importante es reconstruir la confianza”.

En otra línea, abordó las declaraciones del exlíder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), José Huenchunao, quien afirmó que “no hay ningún pueblo, a mi juicio, que se ha liberado de otra manera”, y remarcó que “no es que uno esté haciendo apología de la violencia, pero es que no existe otra realidad”.

“Seguramente en algún momento, vamos a tener que apoderarnos de los colegios, por ejemplo, de los territorios mapuche, y nosotros decir qué se enseña de acuerdo con los intereses de nuestro pueblo”, subrayó.

Boric dijo sobre aquello que “un Presidente de la República no puede responder cualquier tipo de declaración que haga cualquier persona”, por las palabras de Huenchunao y agregó que “este gobierno no le va a prestar espacio a quienes quieren boicotear el camino de reencuentro entre los chilenos”.

“Nosotros tenemos una vía clara que es la vía, por un lado, del diálogo y por otro la persecución de los delitos. Quienes cometan delitos van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley, porque en Chile la ley se respeta por todos. Esa es nuestra posición”, enfatizó.

En tanto, el Presidente destacó que “mi generación política tiene una visión crítica de lo que ha sido el modelo de desarrollo de los últimos años” y recalcó la frase de que “Chile fue la cuna del neoliberalismo, esperamos que también sea su tumba”.

También explicó que su mandato, además de enfrentar la crisis de seguridad, alza del costo de la vida y las reformas estructurales, “entiendo el sentido profundo de nuestro mandato como un esfuerzo por recomponer la confianza entre los chilenos y la capacidad de mediación de las instituciones, sin instituciones sólidas, legítimas ante la ciudadanía, es muy difícil que un país pueda progresar”.

Por último, dijo que Chile ha venido a expresar en la gira internacional “que los intercambios entre los países no son solo comerciales, (...) quiero decir que no es solo plata, también son valores compartidos. En momentos de inestabilidad, auge de autoritarismos y populismos que independiente del color político que tengan, no respetan ni valoran la democracia, tenemos que levantar la voz a esos principios compartidos que tenemos”, con esas palabras finalizó su elocución.