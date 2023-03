Presidente Boric responde a canciller de Nicaragua: “Esta verborrea que no se traduce en respeto por el propio pueblo finalmente no construye nada”

El Presidente Gabriel Boric respondió esta tarde al emplazamiento del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, quien previamente le había exigido respeto para su país y su pueblo, después de que este haya arremetido contra el régimen de Daniel Ortega,

En el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, en República Dominicana, durante su intervención ante el plenario, el Mandatario chileno había instado a no “callarse” ante la “dictadura familiar” que gobierna Nicaragua, en alusión al régimen de Daniel Ortega y de su mujer, Rosario Murillo, condenando el destierro y la retirada masiva de ciudadanía a todos aquellos disidentes catalogados como “traidores a la patria”, a los que Chile ha ofrecido la nacionalidad.

Inmediatamente, el canciller nicaragüense replicó, acusando a Boric de “traición al pueblo chileno” y de entregarse al “imperio norteamericano y sus aliados”. Pese a ello Moncada aseguró que Managua no romperá relaciones con Chile “por su actitud antilatinoamericana”.

No obstante, tras concluir una serie de reuniones bilaterales, el jefe de Estado citó al poeta nacional Vicente Huidobro para responder al ataque, manifestando que: “el adjetivo cuando no da vida, mata”.

“Creo que esta verborrea que no se traduce en respeto por el propio pueblo finalmente no construye nada. Solo puedo decirle al canciller de la República de Nicaragua que nosotros sí respetamos a su pueblo. Y lo respetamos tanto que de hecho le ofrecimos nacionalidad a 94 nicaragüenses que ellos expatriaron y le quitaron el derecho de nacionalidad”, remató.

Por último, sentenció diciendo que “los principios y las convicciones de la democracia y el respeto de los derechos humanos, cuando uno los defiende, sin doble estándar, no es susceptible de ser acusado de traición, sino creo que de consecuencia y es la línea que nosotros, por lo menos, desde Chile vamos a seguir”.

Trabajo con Bolivia

El Presidente Boric, en medio del punto de prensa, también abordó su encuentro con el mandatario boliviano Luis Arce, para iniciar un trabajo en conjunto para la reconducción de migrantes. El encuentro se produjo días después que Arce reiterara que la demanda marítima sigue vigente.

Consultado si se suscribieron acuerdos concretos luego de una reunión bilateral con Arce, Boric aseguró que “luego de tantos años y tanto tiempo donde faltaba profundizar el diálogo, los tratados no llegan de la noche a la mañana. Yo diría que avanzamos sustantivamente”.

“Con el Presidente Arce, en particular, conversamos la disposición para tener un trabajo conjunto, por ejemplo, entre los países origen, de tránsito y de destino, de la crisis migratoria que afecta nuestro continente. Además, conversamos la posibilidad de realizar patrullajes en conjunto en la frontera norte, lo que se va a tratar más en detalle a nivel de Cancillería para concretar estas declaraciones de buena voluntad”, aseguró el Presidente Boric.

“El Presidente Arce no puso condiciones para esto y no me cabe duda, tal como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, que con Bolivia más allá de ese tema puntual (demanda marítima) en donde tenemos una diferencia irreductible porque Chile no negocia su soberanía, tenemos muchos otros puntos en común donde avanzar, no solamente en el referido a lo migratorio, sino también la profundización cultural, el intercambio comercial, la producción de minerales importantes para el mundo y otros temas que vamos a seguir conversando en esta relación que veo como auspiciosa”, afirmó el mandatario sobre si hubo una petición del jefe de Estado boliviano por su demanda de acceso al Océano Pacífico.

Respuesta a Alberto Fernández

Tras los nuevos cuestionamientos que realizó el Presidente argentino Alberto Fernández a la justicia chilena respecto al caso que se lleva adelante contra Marco Enríquez-Ominani, el Presidente Boric aseguró que se comunicó con su par, exigiéndole respeto por las instituciones nacionales.

“Conversamos con el Presidente Alberto Fernández, con quien tenemos una excelente relación y en donde ambos estamos conscientes que la relación de nuestros Estados vecinos de Chile y Argentina, con quienes compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera, es mucho más importante que diferencias circunstanciales u opiniones circunstanciales sobre temas específicos”, aseguró Boric.

“Le he reiterado al Presidente Fernández que, tal como respetamos las instituciones de los países hermanos, exigimos un respeto también por las nuestras. Yo confío en la integridad de la justicia chilena, en la integridad de procedimientos y creo que eso por lo menos, en la posición que ha sostenido tanto nuestro canciller (Alberto van Klaveren), como nuestro ministro de Justicia (Luis Cordero), ha quedado bastante claro”, afirmó el mandatario.