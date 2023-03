Carter emplaza a Boric y Tohá por falta de comunicación tras recibir amenazas de muerte: “La falta de humanidad es desoladora”

Múltiples amenazas de muerte ha acusado ser víctima el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, las cuales han ido aumentando en los últimos meses luego de impulsar la polémica medida de demoler viviendas que pertenecen a personas investigadas o condenadas por delitos relacionados al narcotráfico.

El edil, manifestó que ha sido intimidado desde el estallido social, “cuando fueron a quemar mi casa”, momento en que vivió con resguardo policial. Sin embargo, en las últimas semanas, esta situación se ha ido incrementado, razón por la cual se mostró preocupado.

“La verdad es que nunca lo tomé en serio hasta que el fiscal de la época me mostró una georreferenciación, con un cruce de información con movimientos desde el extranjero, era bastante más serio de lo que yo creía. Yo me imaginaba que esto no pasaba en Chile, pero hoy perseguir a una autoridad no es tan amateur, hay inteligencia detrás e incluso acá hubo personas condenadas”, precisó.

En este contexto, emplazó tanto al Presidente Gabriel Boric como a ministra del Interior, Carolina Tohá, tras la ausencia de diálogo por parte de las autoridades respecto a esta situación, asegurando que nadie del gobierno se ha comunicado con él.

“Nunca, y eso es lo brutal. A mí me sorprende particularmente Tohá, a quien yo respeto tanto por su historia de dolor. Su papá murió en un crimen horrible, en plena dictadura militar. La ministra Tohá más que nadie sabe lo que es perder a su padre y todos empatizamos con su dolor. ¿Cómo a la ministra y al Presidente no se les pasa por la cabeza que todos los que estamos amenazados tenemos hijos o padres? La falta de humanidad es desoladora. Si no les importa lo humano, por último por política. Se va a comprar un problema bien grande si me matan a mí o a otros alcaldes”, acusó.

Al respecto, llamó al gobierno a conversar, indicando que “si somos duros a veces es porque irrita la frivolidad de la autoridad”, asegurando que “esta es la última oportunidad de entender que no somos los enemigos”.

“Yo no quiero estado de excepción en el sur, en el norte o en Santiago. Yo quiero un país normal. No podemos acostumbrarnos a que todo sea estado de excepción y que todo sea subir penas. Hay que hacer cumplir lo que ya tenemos y que los delincuentes entiendan de una vez que, si nos enfrentan, los que van a morir son ellos, no nosotros”, manifestó.

Sobre si teme por su vida, el jefe comunal de La Florida rememoró lo sucedido con Luis Carlos Galán, candidato presidencial de Colombia que en 1989 fue asesinado durante un evento de su última campaña presidencial por sicarios bajo las órdenes del Cartel de Medellín, a cargo de Pablo Escobar.

“El miedo me dura un segundo, no hay espacio para retroceder, porque eso es lo que buscan estos infelices, provocarnos miedo. Porque al final, si no los enfrentamos y los derrotamos, ellos lo van a hacer igual. Lo hemos dicho tantas veces, en todos los tonos, y eso al gobierno le irrita, son ellos o somos nosotros, y tenemos que derrotarlos ahora, porque de lo contrario se van a hacer dueños de nuestro país, de que no podamos salir a la calle, de que debamos tener guardias armados, autos blindados y ese no es el Chile que nos merecemos. Nos ha costado tanto tener lo que tenemos, para terminar convertidos en un país como Venezuela o El Salvador”, acotó.

Por otra parte, y recordando las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en relación a que la demolición de las casas-narco son una medida “efectista”, Carter aseguró que “hay que decirle al señor Boric y a la señora Tohá que acá no hay nada efectista, que esto no es de derecha o de izquierda, que no somos sus enemigos, sino que entiendan de que se acaba el tiempo y hay que tomar medidas concretas. Las amenazas van a seguir aumentando en la medida en que nos enfrentemos”.

Cabe indicar que esta semana, el alcalde enfrentó públicamente la determinación del Ministerio Público referente a iniciar un sumario al fiscal Ernesto Navarro, de Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, que le había enviado antecedentes sobre viviendas vinculadas a investigaciones por ley de drogas y que, según él, eran el principal sustento de la política de recuperación de barrios que ha llevado adelante el municipio.

En este punto, aseguró que “por temas de seguridad, el fiscal fue a mi casa porque quería ver cómo yo vivía para tener claridad de las medidas de protección que yo debía tener, porque era muy relevante, desde el punto de vista de las amenazas, si es que yo tenía medidas de seguridad”.

Finalmente, sentenció que “si alguien ha decidido ponerle precio a mi vida y matarme, lo vamos a saber cuando me vayan a ver probablemente tirado en la calle (…) Por qué no se ahorran el rato de dejar a un par de niños huérfanos y, si no les importan las personas y les importa el tema político, ahórrense un mártir del otro lado”.