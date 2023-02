Presidente de la Cámara de Diputados sobre despliegue de FF.AA. en el norte: “La presencia va a ayudar, pero no es la única solución”

El martes de esta semana, entró en vigencia el decreto del gobierno que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con el resguardo de fronteras.

Lo anterior, luego de la aprobación del proyecto de reforma constitucional sobre protección a infraestructura crítica el pasado 25 de enero.

Sobre el decreto con fuerza de ley, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL) afirmó que “la presencia de Fuerzas Armadas va a ayudar sin duda, pero no es la única solución, hay que tomar otras medidas”.

El legislador indicó que “hay una serie de cosas que hay que actualizar para enfrentar de mejor manera como Estado de Chile”.

“Ojalá tengamos un acuerdo de izquierda a derecha, da lo mismo oposición, gobierno, dejemos esas peleas de lado y tengámoslas con pasión en otros ámbitos, pero en este que es un tema de Estado ojalá nos pongamos de acuerdo”, expresó en CNN Chile.

“El Estado chileno ha sido sobrepasado por una realidad a la cual no estábamos acostumbrados, entonces lo que tenemos que hacer es actualizar al Estado respecto a esto. No me refiero sólo al gobierno, esto un problema de Estado, hay que actualizar leyes -es una responsabilidad nuestra-”, sostuvo.

En esa línea, indicó que se debe dar “más poder a las instituciones”.

El legislador afirmó que en la zona “la trata y el tráfico de personas opera con bandas transfronterizas que hacen de esto un negocio” y dijo que “lamentablemente hay problemas de legislación”.

Desde el trabajo del Congreso afirmó que tanto las policías como fiscalía tienen que tener “más tiempo para reunir las pruebas, tomar declaraciones y luego de presentar al juez de garantía”.

“Eso ya lo presentamos como una ley, ya se votó en la Cámara, está en el Senado”, recordó.

Junto con lo anterior, Mirosevic afirmó que “aquí lo que se requiere es que el Ejército tenga mayor presencia”. En circunstancias de que las Fuerzas Armadas vean vehículos en pasos no habilitados “tengan la capacidad de retener”.