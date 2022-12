Presidente de la Suprema y eventual rechazo a nominación de Marta Herrera como fiscal nacional: “Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el tema”

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes abordó lo que será el próximo lunes la votación en el Senado de la nominación del Presidente Gabriel Boric de la fiscal Marta Herrera para liderar el Ministerio Público.

Hasta el momento, según han comunicado algunos parlamentarios, Herrera no tendría los 33 votos (2/3 de la Cámara Alta) requeridos para convertirse en fiscal nacional, lo que, de concretarse, sería una nueva derrota para la administración del frenteamplista tras el rechazo de la primera postulación que fue el fiscal José Morales.

Al respecto, y consultado sobre si el eventual rechazo de la abogada en el Senado sería responsabilidad de los tres poderes del Estado, Fuentes rechazó que el Poder Judicial tenga culpa en el tema.

“¿Por qué (responsabilidad) de los tres poderes del Estado? No, po’, si nosotros hicimos la quina y no nos corresponde a nosotros la designación, así que no tenemos ningún fracaso en el Poder Judicial, al contrario hemos cumplido con todas nuestras obligaciones”, afirmó tajante el ministro tras una actividad en el Palacio de La Moneda.

El presidente del máximo tribunal volvió sobre el tema ante las preguntad de la prensa y reiteró: “¿Por qué responsabilidad de los tres poderes del Estado? Si nosotros cumplimos, elegimos a los postulantes, a todos los postulantes de acuerdo a sus méritos, hicimos la quina. Y la designación no la hacemos nosotros. Así que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en el tema”.

En tanto, que al ser consultado sobre la posibilidad de cambiar el mecanismo de concurso para la conformación de la quina, que es de la cual el Presidente en ejercicio elige un nombre para proponerlo al Senado, el ministro indicó que “ese es un tema que vamos a tener que analizar en su minuto”.