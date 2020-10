Presidente de RN: “Si el P. Republicano quiere participar dentro de Chile Vamos para elegir los constituyentes que haga su propuesta como un partido serio”

Sin lugar a dudas en Chile Vamos quieren dar rápidamente vuelta la página a lo que ocurrió en el plebiscito del pasado domingo 25 de abril. No solo por lo que fue la aplastante derrota que el Rechazo -opción apoyada mayoritariamente por el bloque- sufrió ante el Apruebo (21,73% versus 78,27%), sino que también por la división que generó la consulta en el conglomerado.

Así el objetivo de la coalición, según sus propios integrantes, es enfocarse en lo que será la elección del próximo 11 de abril de 2021 donde se elegirán a los integrantes de la convención constituyente 100% electa. Las pretensiones del sector es enfrentar este proceso en “unidad”. De hecho, ayer, en un encuentro del oficialismo, el Presidente Sebastián Piñera pidió una lista unitaria para dicha elección.

“Hoy día se inicia una nueva etapa que es la que realmente importa y por eso exige lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor de cada partido", sostuvo el Mandatario anoche en la cita donde participaron ministros y dirigentes de los partidos del bloque.

Y si bien en Chile Vamos creen que esta unidad podría producirse más fácilmente que en la oposición, hay algunas figuras de derecha que no piensan lo mismo.

"Mira, yo veo una dificultad y debo ser muy honesto. Entonces no es fácil. No hay una capacidad de amplitud de nuestro mundo”, sostuvo ayer el exministro e histórico militante UDI, Pablo Longueira, sobre la elección de convencionales.

Dentro de este contexto es que uno de los temas que ha comenzado a surgir al interior de Chile Vamos es si incluir o no al Partido Republicano, de José Antonio Kast en el conglomerado para ir con una sola lista de candidatos a la convención constituyente. Al menos algunos parlamentarios y dirigentes han visto con buenos ojos esta idea.

Justamente sobre este tema el presidente de Renovación Nacional, Rafael Prohens, se mostró abierto a incluir a la tienda de Kast en bloque, pero siempre que haga llegar una propuesta formal.

“Si el Partido Republicano quiere participar dentro de Chile Vamos para elegir los constituyentes que haga su propuesta como corresponde a un partido serio. Esperaremos la formalidad de la solicitud, de lo contrario la mesa no lo va a abordar”, dijo Prohens.

Más abierta se mostró la UDI, donde su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, en entrevista con T13 radio, declaró que “yo no lo veo tan difícil (armar lista única) para la constituyente, porque el proceso constituyente no es una competencia entre partidos".

Desde el PRI, en tanto, su presidente, Rodrigo Caramori fue más cauto, pero no cerró la puerta al ingreso de Kast. "Respecto a la conformación de las listas de candidatos para la elección de constituyentes, en el PRI creemos que debemos idear fórmulas inteligentes dentro de un marco de unidad en el sector. Por lo mismo, en el caso particular del Partido Republicano, no debemos descartar nada a priori, quizá realizar pactos por omisión en determinados distritos o bien buscar otra fórmula”, dijo.

Llamado de los jefes de bancada

Por otro lado, hoy los jefes de bancada de diputados de Chile Vamos abordaron la “unidad” del sector y la posibilidad de ir en una lista única.

“Tengo claro que Chile Vamos va a estar muy unido (...) Nuestro sector tiene muy claro cuáles son sus principios y valores que tiene que defender, y tiene absolutamente claro cuáles son las cosas que queremos mejorar en nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a reforzar las instituciones y de hacer ciertos cambios a algunos derechos”, sostuvo el jefe de bancada RN, Sebastián Torrealba.

Mientras que su par de la UDI, María José Hoffmann, señaló que "es el minuto de hacer una autocrítica profunda y entender que si nosotros como sector nuevamente decidimos ir divididos, el resultado estará claro”. He hizo un llamado al Partido Republicano “a sumarse a este esfuerzo, sin condiciones, de llevar una sola lista en la elección de constituyente, porque es indispensable restituir Chile Vamos e involucrar a todos los sectores que abracen las ideas de la libertad”.