Presidente del PC responde al FA por cuestionamiento a posible candidatura presidencial de Jadue

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, este lunes desde La Moneda se refirió a las aprensiones del diputado frenteamplista Diego Ibáñez sobre apoyar una eventual candidatura presidencial del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), debido a las diferencias de la colectividad con el respaldo al régimen de Venezuela.

En conversación con Estado Nacional, el parlamentario del Frente Amplio (FA) expresó sus diferencias con Jadue en una eventual primaria oficialista: “Me costaría mucho votar por alguien que está a favor de Nicolás Maduro, honestamente”.

Ante estas declaraciones, el timonel del PC señaló: “En una primaria cada partido político tiene el legítimo derecho a levantar la candidatura que estime conveniente según sus propias conclusiones. Yo asumo que el Frente Amplio tendrá su propia candidatura y si no, habrán ocho más. Yo prefiero pronunciarme a favor de quien voy a apoyar en vez de ir en contra quien no voy a apoyar, porque es una forma de hacer política más en positivo que en la descalificación”.

En esa línea, agregó que “se pueden hacer muchas argumentaciones para justificar por qué no voto por tal o cual. Hoy día puede ser el tema de Maduro, cuando todos saben que no es el tema que está planteado en la primaria. Pueden asignarles otras calificaciones vinculadas a otros temas que tienen que ver con la política nacional, si uno quiere mostrar una diferencia. Yo prefiero hablar desde mi identidad, explicando con ideas cuál es mi planteamiento, y sobre esa base que cada uno saque la cuenta”.

Pese a las diferencias ideológicas, el timonel comunista aseguró que confía en la seriedad de los partidos oficialistas para apoyar a cualquier candidato que obtenga mayor votación en las eventuales primarias.

“Yo asumo que cada uno está en la política con los máximos rigores, sacando cuenta de las consecuencias que tienen los actos de los que hacemos política. Por tanto, espero que haya coherencia para cualquiera que esté en la primaria”, explicó.

Carmona reiteró que el candidato del Partido Comunista “tiene que empatizar e identificarse” con la política internacional del PC: “Nuestra posición es la no intervención en los procesos que viven otros pueblos. Para nosotros Venezuela no es solo quienes dirigen Venezuela, sino es el pueblo que está llevando adelante un proceso bolivariano, así como en su tiempo nosotros llevamos adelante el proceso de la Unidad Popular a nivel del pueblo, y las autoridades que tengan las definen ellos, no yo”.