Presidente del PC y propuesta del gobierno por Macrozona Sur: “Creemos que los militares no debieran traspasarse al territorio del pueblo mapuche”

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, abordó este lunes la postura de su tienda respecto a la propuesta del gobierno de Gabriel Boric, en materia de la Macrozona Sur y también de la agenda de seguridad.

Según explicó el exdiputado en diálogo con Radio Nuevo Mundo -vinculada al PC- en materia de la situación que afecta a La Araucanía, van a esperar primero la propuesta del gobierno para definir una postura.

“Sabemos lo que significa una toma de camioneros de las carreteras, lo sabemos históricamente, que paralizan el país, restringen el abastecimiento y entorpecen el tránsito de las personas (…) Sabemos que esto está asociado a lo que ocurre en La Araucanía, el PC lo primero que plantea es que deben apurarse todas las medidas tendientes a solucionar la crisis que existe en La Araucanía, respetando los derechos del pueblo mapuche”, indicó Teillier.

Justamente, el Partido Comunista ha sido una de las colectividades que han manifestado sus reparos a la propuesta inicial del Ejecutivo de impulsar un Estado intermedio para poder disponer de las FF.AA. en el resguardo de las carreteras de la Macrozona Sur. Dicha situación llevó a que el gobierno pidiera suspender la sesión de la Comisión Mixta que analiza las discrepancias por el proyecto de Infraestructura Crítica, iniciativa que en primera instancia iba a ocupar la actual administración para avanzar en su propuesta.

De hecho, el Presidente Boric, junto a los ministros del Comité Político están buscando este lunes una solución al tema, donde se barajan diversas opciones. Una de ellas decretar Estado de Excepción en la zona.

“Pensamos nosotros como partido que el plantearse alguna forma de Estado de Excepción para proteger las carreteras, tanto de ataques que puedan sufrir los trabajadores, conductores y camioneros, como también de lo que significa un paro de camioneros, debe hacerse junto con estas medidas que estamos planteando (restitución de tierras y otros) y que debe ser muy acotado”, dijo Teillier sobre el punto.

El líder comunista aseguró que “en este caso, el apoyo al gobierno va a estar en concordancia con lo que el gobierno nos diga hoy día. Porque a pesar de que ayer nuestra ministra Camila Vallejo, que participa del comité político, nos explicó cómo está la situación, sobre todo en seguridad, todavía el gobierno no ha anunciado oficialmente qué va a hacer finalmente: si va a mantener en la Cámara este estado intermedio o va a buscar otra fórmula”.

Pero aseguró que “antes de responder si en este punto estamos de acuerdo o no, vamos a escuchar primero lo que diga el ejecutivo”.

Más tarde, en su arribo a La Moneda para abordar el tema Teillier fue más duro y se mostró contrario al despliegue de las FF.AA. en “territorio mapuche”.

“Creemos que los militares no debieran traspasarse al territorio del pueblo mapuche”, dijo a su arribo a Palacio.

Agregó que “no nos parece que sea el momento de que inmiscuyan las FF.AA. en este conflicto, que es un conflicto político, social con el estado, que involucra algún tipo de actividades violentas, porque es un rol que tendría una reacción adversa”.

Seguridad: “El partido está entregando todo su apoyo al gobierno”

El timonel comunista también abordó la crisis de seguridad que afecta al país, principalmente a la comuna de Santiago, que es liderada por la alcaldesa del PC, Irací Hassler.

“Nosotros entendemos la urgencia, porque la delincuencia y el narcotráfico en las poblaciones, que yo lo separo de lo que ocurre en La Araucanía y el pleno también lo separó claramente, está haciendo un daño profundo en los sectores populares y a todas las personas”, indicó.

Teillier aseguró, además, que “el PC, el pleno del PC, le entrega todo su apoyo al gobierno para atacar la delincuencia y el narcotráfico. El gobierno está buscando la formula, pero nosotros de antemano damos el apoyo porque tiene que hacerse con prontitud. Tendrán que tomarse los resguardos al respeto de los derechos humanos, pero hay que incrementar de la manera que se pueda el accionar de las policías”.

En ese sentido fue enfático en señalar que “el partido está entregando todo su apoyo al gobierno, lo que no quiere decir que no tengamos una mirada crítica cuando corresponda. Pero nuestras críticas en general son constructivas, salvo que exista algún error garrafal en la conducción del país, pero no lo vemos. O de veamos que de alguna manera se está vulnerando el programa o los acuerdos del programa, que tampoco lo vemos. Por eso nuestro apoyo está explícitamente ratificado por el pleno del Comité Central”.

“En el tema general de la seguridad, estamos de acuerdo en apoyar al gobierno. Lo que está pendiente es el posible Estado de Excepción”, concluyó.