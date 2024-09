Presidente del Senado apunta que pronunciamiento de Boric en caso Audio fue “una apuesta para sintonizar con la ciudadanía”

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), abordó la mañana de este lunes los coletazos por las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en torno al caso Audios.

En diálogo con Radio Pauta, el parlamentario de Renovación Nacional cuestionó el pronunciamiento del Mandatario, quien celebró que el tribunal fijara la medida cautelar de prisión preventiva para el penalista, a quien calificó como “un señor que se creía todopoderoso”.

“Él no es un ciudadano cualquiera, él es el Presidente de la República, y por lo tanto, tiene que dar garantías al país del respeto a la Constitución y a las leyes y al principio de separación de los poderes del Estado”, criticó el congresista.

A su juicio, dijo, el pronunciamiento del Jefe de Estado “fue una apuesta para sintonizar con la ciudadanía”, pero recalcó que “como el Presidente de la República no es cualquier ciudadano” y “no puede emitir cualquier opinión”.

El presidente del Senado, José García Ruminot, cuestionó dichos del Mandatario Gabriel Boric por caso Audio. FOTO: DEDVI MISSENE.

En ese sentido, apuntó que con sus dichos lo que hizo Boric “fue en el fondo condenar a una persona que está siendo procesada, a una persona que está siendo investigada, a una persona que recién fue imputada y eso jurídicamente no corresponde. Las personas son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario”.

Defensa a Chadwick

Junto con sus críticas al Mandatario, el presidente del Senado insistió en su defensa al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Yo tengo entendido que Andrés Chadwick y Luis Hermosilla fueron compañeros en la universidad. Y es obvio que uno genera con ellos, con los compañeros de colegio, con los compañeros de universidad, con los vecinos, con los colegas de trabajo, genera vínculos y por lo tanto no hay nada malo en ello”, dijo.

Así mismo, planteó que “las declaraciones de la propia fiscal que ha llevado adelante la investigación respecto de las filtraciones de Luis Hermosilla, de las grabaciones, ella misma ha señalado que no hay nada por el momento que involucre a Andrés Chadwick”.

Luis Hermosilla y Andrés Chadwick mantienen un estrecho vínculo laboral y de amistad.

Sobre las críticas que han surgido desde el oficialismo a estos presuntos vínculos, específicamente desde el Frente Amplio (FA), el senador recalcó: “Evidente que son comentarios muy mal intencionados”.

García Ruminot ya había defendido al exministro este domingo en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile: “No me parece a mí que sea una persona que esté inmiscuida en asuntos turbios o que haya reproches que hacerle. Nunca he conocido una situación que le pueda hacer algún reproche de ninguna naturaleza”.