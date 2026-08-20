Kast descarta plebiscito para la reforma de seguridad: “No es algo que vayamos a impulsar como gobierno”

Tras participar en la primera tronadura del embalse Zapallar, en la Región del Ñuble, el Presidente José Antonio Kast, se refirió a la reforma de seguridad que ha generado diferencias incluso en el mismo oficialismo y descartó que el gobierno empuje un plebiscito frente a la iniciativa legal.

Así al ser consultado sobre un posible referéndum, Kast partió diciendo que: “Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que planteamos durante nuestra campaña. Un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales”.

Añadiendo que “dentro de nuestro programa no consideramos la alternativa de realizar plebiscitos. Ello no obsta a que parlamentarios, presidentes de partido, puedan plantear distintas ideas. Nosotros siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista. Pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como gobierno en distintas materias”.

En esa dirección, Kast recalcó que “creemos que hoy día con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el gobierno es plantear proyectos de ley y la resolución democrática se realiza en el Parlamento”.

En tanto, Kast también fue consultado por dichos del expresidente Gabriel Boric y la exministra Camila Vallejo quienes han apuntado a que esta reforma de seguridad busca limitar las libertades.

“Primero señalar que la libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de autoridades por largo tiempo, por el no respaldo a las instituciones que nos cuidan, por las ofensas públicas a instituciones que nos han resguardado siempre. Es bueno a veces recordar la historia y ver quién apoyaba a Carabineros cuando había una situación crítica, quién apoyaba a nuestras Fuerzas Armadas cuando había una situación crítica para el país”, respondió enérgicamente.

Añadiendo: “Por lo tanto, no me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas . Lo que hemos señalado nosotros y fue un debate durante la campaña y Chile eligió, eligió una línea, eligió la seguridad, eligió el crecimiento, eligió el trabajo, eligió el progreso. La alternativa que fue apoyada por otras autoridades fue derrotada en las urnas”.

Además, sobre los cuestionamientos de legisladores que han solicitado desde modificar el estado de excepción como fue planteado, hasta la petición de apoyar un indulto general, Kast sostuvo que “nosotros hemos estado abiertos siempre a escuchar el debate parlamentario. Lo que sí hemos señalado es que tiene que ser con urgencia”.

Agregó en esta materia que: “Estamos planteando resguardar la seguridad pública. La Constitución requiere modificaciones. Si el Parlamento decide que no, bueno, está en legítimo derecho. Ese es el debate democrático que se debe dar en una república. El Congreso decide si aprueba o no aprueba un proyecto de ley que envía el Gobierno. Le voy a hacer modificaciones. Estamos ya no siempre a escuchar los planteamientos de los distintos parlamentarios, pero ellos serán los que tendrán que decirle a la ciudadanía si quieren más seguridad o menos seguridad”.

Amenazas

También fue consultado sobre las amenazas que ha recibido en último tiempo, que terminaron incluso con una detención.

“En el tiempo se han desarrollado a través de redes sociales situaciones complejas, y es la autoridad que tiene que velar por el tema de la seguridad, quién tiene que determinar cuáles son las amenazas reales y esas personas tendrán que hacerse cargo, si son amenazas reales, de sus dichos y de sus hechos. Yo no tengo que ir a solicitar situaciones, salvo que haya algún concreto y yo presentar una querella, pero creo que la seguridad pública pasa también por evitar este tipo de amenazas a las distintas autoridades”, señaló al respecto el jefe de Estado.