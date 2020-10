Presidente Piñera tras votar en el plebiscito: “Cualquiera sea el resultado esta noche no es el fin, es el comienzo del futuro”

Pasadas las 8:30 horas, el Presidente Sebastián Piñera llegó a votar al Colegio San Francisco Los Dominicos, ubicado en Las Condes.

Antes de ingresar al recinto, el Mandatario se aplicó alcohol gel en las manos, saludó a algunas personas que ya se encontraban en el lugar y luego concurrió hasta su mesa.

Tras votar, el Presidente fue consultado sobre su postura ante el plebiscito, la que hasta la fecha no ha explicitado: “Siempre dije que nuestro gobierno no era neutral y que tenía dos compromisos fuertes y claros: el primero es que este plebiscito sea un plebiscito que honre nuestra democracia y que nos sintamos todos orgullosos, y el segundo compromiso es contribuir para que Chile tenga una buena Constitución, que recoja los principios de la tradición republicana, que recoja los principios que vivan en el alma de nuestro país”.

Tras emitir estas palabras, Piñera dejó el local y contestó las preguntas de la prensa que se ubicaba a las afueras del recinto. “Una elección es parte esencial de la democracia. Hoy día, las chilenas y los chilenos vamos a decidir como corresponde en democracia, pacíficamente, por eso les pido a todos mis compatriotas que vengan a votar. Todas las opiniones, todas las voces importan y queremos que se expresen”, dijo.

El Mandatario también llamó a los ciudadanos a proteger su salud y tomar todos los resguardos sanitarios, y luego agregó: “Esta noche cuando conozcamos los resultados, cualquiera sean los resultados, respetemos la decisión de la gente y tomemos una acción fuerte y clara por la democracia y no por la anarquía, por la paz y no por la violencia, por la unidad y no por la división, por la colaboración y no la confrontación. Podemos pensar distinto, viva la diferencia”.

En esta línea, además entregó un mensaje contra la violencia: "No vamos a permitir que una minoría, y a quiénes me refiero, a los que queman las iglesias, a los que destruyen el metro, a los que no respetan a nada ni a nadie, ellos no se van a imponer. Se va a imponer la voluntad democrática de los chilenos”, expresó.

Consultado si en el Ejecutivo se interpretaría como una “derrota” que gane la opción Apruebo, el Mandatario insistió en que el gobierno “no ha sido neutral”, y agregó que “la historia de Chile no termina hoy día”. “Todos con unidad, con colaboración, con sentido de misión condenemos la violencia”, sostuvo.

El Presidente dijo que espera que en este plebiscito sufraguen más personas que las que concurrieron a las urnas en las elecciones municipales de 2016, donde la participación llegó a un 35,8% del padrón. “Espero que voten los jóvenes, los adultos y los adultos mayores”, sostuvo, y realizó una especial invitación a sufragar con “tranquilidad” a este último grupo. “Nos hemos quebrado la cabeza para tomar todas las medidas sanitarias para cuidar su salud”.

Piñera explicó que tradicionalmente concurría a las urnas acompañado de la primera dama, Cecilia Morel, pero que esta vez asistió solo al recinto, siguiendo las recomendaciones en el marco de la pandemia.

Cabe recordar que el Presidente cambió su domicilio electoral de Santiago centro hasta Las Condes. En la segunda vuelta presidencial de 2017, el Mandatario votó en la Escuela República de Alemania.

Según consignó La Tercera, desde La Moneda explicaron que el motivo de la modificación fue el hecho de que el Mandatario vive en Las Condes. Además, dijeron que este nuevo local de votación es muy equivalente en términos de seguridad y, por ende, las medidas de resguardo son las mismas para el Jefe de Estado.