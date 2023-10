Proceso constitucional: expertos de izquierda proyectan que Comisión “llegaría a acuerdos de carácter técnico” y no político

Para este martes estaba presupuestado que la Comisión Experta acordara las observaciones que realizarán a la propuesta de nueva Constitución, algo que -hasta el momento- parece aún lejano. Así lo han manifestado durante la jornada distintos comisionados de izquierda, quienes adelantan que el pacto finalmente podría tratarse de correcciones a errores técnicos, más que a asuntos políticos contenidos en el borrador.

Según el calendario del proceso, el grupo de 24 expertos -designados por los partidos políticos- debe someter a votación las modificaciones acordadas durante este miércoles y jueves. Sin embargo, podrían por unanimidad tener un día más de negociación y sufragar solo el jueves, día en que deben despachar el texto.

En medio de las discusiones que están llevando en las distintas subcomisiones del órgano, la comisionada Catalina Lagos (PS) adelantó que “podría decir que, en general, la disposición es a llegar a acuerdos más bien de carácter técnico, a corregir errores técnicos, y no necesariamente acoger algunas de las posturas que son políticamente más relevantes”.

Eso sí, precisó que “habiendo un proceso de discusión en curso me parece irresponsable, sobre todo porque la conversación se está desarrollando mientras nosotros estamos aquí, hacer un balance que luego pueda quedar desactualizado”.

La proyección de Lagos también fue secundada por Domingo Lovera (RD), quien cuestionó la posibilidad de hacer cambios mayores debido al quórum necesario para aprobarlos. Esto, porque cualquier observación que realicen los expertos deberá ser visada en el Pleno con 3/5 de los comisionados (14 de los 24 integrantes de la Comisión).

“¿Qué sentido tiene que al final los dos sectores de la Comisión Experta lleguen con sus distintas enmiendas al pleno de mañana (miércoles) y pasado mañana (jueves), si es que no van a estar los votos para poder aprobar esas observaciones? Me parece que no tendría ningún sentido”, aseguró.

En esa línea, advirtió que “probablemente, como lo he dicho en otras ocasiones, terminemos decantando por algunas observaciones de carácter menor, muy precisas. Quizás cuestiones de coherencia, hasta de estilo, en lo que nos ayude más la secretaria y que no podamos, si es que no existe ese acuerdo transversal, abordar las cuestiones que son más cruciales para el proceso”.

El comisionado Alexis Cortés (PC) también se sumó al diagnóstico de sus pares, y apuntó principalmente al plazo que tienen los expertos para realizar las observaciones. “La Comisión Experta no puede resolver un problema político en cinco días si el Consejo no lo pudo resolver en cuatro meses”, aseguró.

“Queremos manifestar nuestra permanente disposición a arribar a un acuerdo amplio que permita enmendar el rumbo que ha tomado el proceso, donde lo que se puede percibir es que lo que se pretende proponer al país en diciembre es un texto en muchos aspectos maximalista, conservador, que en varias materias va mucho más allá en términos programáticos de lo que fue la Constitución del 80″, aseveró.

Últimos días de negociaciones

Cortés también abordó la posibilidad de generar un acuerdo transversal desde la UDI al PC, algo que -a su juicio- es posible, pero que “no sería suficiente para que esta propuesta sobreviva en el Consejo Constitucional”. Por ello emplazó “sobre todo de quienes conducen el proceso, a abrirse y tener generosidad para que ese texto efectivamente represente a todos los sectores.”.

“Cada hora y cada día que pasa se ve más lejana la posibilidad, pero al mismo tiempo se vuelve más urgente y necesario arribar a ello, y por lo menos de nuestra parte está toda la voluntad para llegar a ese entendimiento”, agregó.

En ese mismo sentido, Catalina Lagos aprovechó de hacer un llamado “dada la urgencia, de lograr un acuerdo transversal que nos permita tener un texto y un informe con observaciones para el Consejo Constitucional que, en definitiva, permitan que el Consejo le ofrezca a el pueblo de Chile una constitución en la que todos podamos vernos reflejados, o al menos no nos sintamos excluidos en algunos sectores”.

La comisionada designada por el PS también explicó cómo se han llevado las discusiones, donde las subcomisiones “realizaron su trabajo analizando las observaciones que habían por parte de los distintos sectores”. Los asuntos en los que no hubo consenso se elevaron “y ahora se está tratando de determinar si es posible llegar a acuerdos en esos temas que quedaron inconclusos, pendientes, y vamos a ver qué ocurre durante el transcurso de la mañana”.

Por su lado, el experto designado por RD, Domingo Lovera, respondió a las declaraciones emitidas durante la mañana por Amarillos por Chile, donde acusaron a la izquierda de tener una “actitud obstruccionista” en el proceso constitucional.

“Si ustedes miran el proceso en su conjunto, acá hay un sector que tiene el tocadiscos: que tiene el disco, que tiene los parlantes y que pone la música. En ese contexto es difícil que nuestro sector, que en el Consejo no tiene votos para obstruir ninguna enmienda, pueda ser calificado como obstruccionista”, sostuvo al referirse a la mayoría de escaños que ostentan el Partido Republicano y Chile Vamos en el órgano redactor.

Y agregó: “No tenemos mayoría, no tenemos votos ni siquiera para impedir que se aprueben enmiendas, que es lo que ha venido pasando durante el Consejo. No podemos, a pesar de que tenemos la atribución reglamentaria, acordar nada a nivel de Comisión Experta si es que no tenemos la certeza de que luego se va a trasladar en acuerdos en el Consejo Constitucional. Me cuesta pensar que estamos en una posición de carácter obstruccionista o intransigente”.