Provoste acusa “encerrona” de Narváez y Maldonado por debate televisivo: “Después de que ya se habían puesto de acuerdo me notificaron”

El próximo lunes 2 de agosto, a las 22 horas, los precandidatos presidenciales de la Unidad Constituyente, Paula Narváez (PS), Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR), participarán del primer debate televisivo de cara a la consulta ciudadana del 21 de agosto en que resolverán a la carta única del sector.

Así se informó al menos la tarde del miércoles por medio de un comunicado, donde se detalló que el programa será televisado en conjunto por Canal 13 y La Red. El debate, además, será conducido por la periodista y presentadora televisiva Julia Vial y tendrá a dos periodistas por cada estación de TV a cargo de las preguntas: Mónica Pérez e Iván Valenzuela por Canal 13, y Mónica González y Alejandra Matus por La Red.

Lo que sería el primer enfrentamiento de las tres cartas de la Unidad Constituyente ante las cámaras, sin embargo, generó ya las primeras tensiones.

El miércoles en la noche, durante un encuentro privado con figuras del PPD (partido que formalmente respalda a Narváez pero donde algunos parlamentarios han dado señales de apoyo a Provoste), la presidenta del Senado acusó que los candidatos del PS y el PR le habían hecho una “encerrona” con el debate.

La cita fue organizada por la senadora Loreto Carvajal y por Walter Carrasco y, en ésta, según declaraciones que circularon en un video, Provoste expresó: “Alguien nos preguntó si va a haber debates, a nosotros nos hubiera gustado mucho como candidatos y candidatas de Unidad Constituyente que nos hubiésemos puestos de acuerdo. Yo quiero decir con toda sinceridad, compañeros, que yo lo que he vivido es una encerrona, porque hoy día, después de que ya se habían puesto de acuerdo Paula y Carlos, me notificaron del debate del lunes; uno en la radio Cooperativa en la mañana y otro en La Red en la tarde noche”.

La senadora agregó: “yo no voy a caer en el juego de restarme en estas tareas. Nos multiplicaremos, porque yo tengo menos tiempo que ellos para hacer campaña. Ellos llevan largo tiempo recorriendo el país; a mí me quedaban solo 11 días de acuerdo a mi programa para poder recorrer el país y la verdad que hoy día ellos ellos planteen esta lógica, sin previa coordinación de los debates, nos va a restar un tiempo muy importante de poder estar en los territorios, de escuchar, de acoger, porque los debates son importantes, pero les asigno la misma importancia a la posibilidad que uno tiene de estar en los distintos territorios, de escuchar las dificultades que hoy día se están viviendo y transformar eso en un camino de esperanza que represente Unidad Constituyente”.

No fue la única crítica que realizó la senadora de la DC. Poco antes de emitir esa declaración, había señalado ante los personeros PPD: “Yo no entiendo compañeros esta lógica del descrédito que nosotros hemos sentido de parte de nuestros compañeros que nos acompañan en este camino. Así como tampoco entiendo estas muestras que son realmente muy desalentadoras de lo que le tocó vivir a la propia diputada (PPD) Andrea Parra”. Esto, en alusión a cuestionamientos de figuras del PPD y el PS a la diputada luego de que la bancada de ese partido se reuniera sorpresivamente hace unos días con la presidenta del Senado, sólo horas antes de que Provoste formalizara desde Vallenar que asumía el desafío presidencial.

Respuesta de Narváez y Maldonado

Desde el comando de Narváez aseguran que el coordinador de la campaña de la exministra, Pablo Vidal, llamó a los equipos de Provoste para ponerse de acuerdo en la fecha del debate, y que no recibió respuesta.

Algo que reafirmó públicamente después la exministra. A penas se conocieron las acusaciones de Provoste, Narvaéz y Maldonado salieron a responder a la abanderada DC.

“Primero señalar que no es real que Carlos Maldonado y yo nos hayamos coordinado previamente, eso no es efectivo. Y segundo, para no entrar en un debate que es más de un carácter procedimental, que fue nuestra candidatura la que la semana pasada tomó contacto con la candidatura de la senadora Provoste, de la DC, para coordinarse, y lamentablemente no tuvimos respuesta. Así que, ante la demanda de un medio de comunicación, nosotros dimos respuesta inmediata, que es lo que corresponde respecto a la disponibilidad de participar de un debate presidencial”, dijo la abanderada socialista.

Luego agregaría que “la senadora Provoste yo creo que no fue debidamente informada por su equipo, porque desde nuestra candidatura, proactivamente, llamamos a su equipo para poder tener una coordinación mayor, lo que lamentablemente no tuvo una respuesta oportuna. Y frente al llamado a debate de los canales y las propias radios decidimos contestar positivamente”.

En un momento de su intervención, la exministra de Michelle Bachelet también aseguró que “la unidad (del sector) pasa por el buen trato”.

Maldonado, en tanto, afirmó que recibió a través de su encargado de comunicaciones “una invitación de La Red, después llegaron ellos a acuerdo con Canal 13. Nosotros vamos a aceptar los debates de todos los medios, ojalá haya hartos debates para que la gente conozca lo que pensamos, lo que proponemos los candidatos y candidatas para el Chile del futuro. Nosotros estamos disponibles para todas las invitaciones y ojalá las candidatas también lo estén, porque es importante que la gente conozca lo que pensamos. Vean aquello en lo que estamos de acuerdo y pueda advertir los matices y diferencias. Nosotros estamos en un esfuerzo que es dar una alternativa a Chile, ese es nuestro único norte”. El candidato radical no quiso entrar de lleno en la polémica por la acusación de Provoste de una “encerrona”. Consultado al respecto respondió: “hasta el 21 de agosto me voy a referir solo al futuro de Chile, no voy a gastar ningún minuto en responder o criticar, sino que hablar de futuro, de cómo es el Chile que queremos construir”.