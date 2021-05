Provoste emplaza al gobierno por mínimos comunes: “Presidente Piñera, mande los proyectos esta semana”

La Presidenta del Senado, Yasna Provoste, increpó directamente al Ejecutivo en el marco del diálogo por “mínimos comunes” entre representantes del Congreso y el gobierno que este lunes cumple 24 días.

“Nosotros recibimos al día siguiente un papel, y no es un eufemismo cuando lo digo, es la realidad misma, con un punteo y lo que la oposición devolvió fue un documento con propuestas claras, hace ya 10 días, en donde el gobierno aún sigue sin enviar los proyectos de ley”, dijo la senadora Provoste esta mañana en conversación con Cooperativa.

Emplazamiento que reiteró en horas de la tarde exigiendo a las autoridades de gobierno que presenten esta misma semana los proyectos que lleven adelante el fruto de dichas conversaciones.

“Este gobierno sigue sin aprender, sigue dilatando y postergando las respuestas a las necesidades de la gente, el país ya no quiere más que este desgobierno de una administración paralizada siga postergando las oportunidades de apoyo. (...) No aceptamos prestarnos para una foto ni para un acuerdo nacional vacío de contenidos. Pedimos una agenda concreta de mínimos imprescindibles”, dijo Provoste en un video publicado en su cuenta personal de Twitter.

Consultado sobre este tema durante la jornada, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que “la oposición tomó 9 días, y esto no es una crítica, tomó 9 días para preparar propuestas que a ellos les parecen sólidas, responsables. Luego, Chile Vamos también se ha tomado cierto tiempo”.

Asegurando que Chile Vamos presentará hoy lunes la versión final de sus ideas, afirmó “nosotros hemos estado todos estos días preparando los proyectos de ley. No sé si todos, pero la mayoría de los que se requieran para ese propósito los vamos a presentar ahora, esperamos que mañana o pasado, pero vamos a esperar los detalles de la propuesta final de Chile Vamos”, sostuvo Ossa.

Plazo insuficiente para quien ha tomado la batuta de la oposición en estas conversaciones con la Moneda.

“Como oposición política y social presentamos una propuesta seria, concreta y financiada. (...) El gobierno no ha llegado con un solo proyecto, con una sola idea, ni una sola cifra, y lo que es peor, con un nivel de contagios covid diaria que no baja”, afirmó la senadora.

“Y ahora se inventa una nueva normalidad 2.0 e la idea de poder implementar una nueva política como es el carnet verde para poder flexibilizar las medidas de supuesta normalidad”, añadió criticando el recientemente anunciado “pase de movilidad”.

“Yo creo que el Presidente Piñera y sus ministros que hoy no entienden el país que gobiernan, deben entender que el tiempo se les acabó, no hay más espacio para declaraciones, no son capaces de captar la profundidad de la crisis social económica y la paz social en la que nos están arrastrando todos”, dijo la senadora DC.

“Si esta semana no tenemos los proyectos de ley serios para apoyar a las familias, el gobierno tendrá que ver cómo sigue haciendo frente a la crisis, cómo termina su periodo, porque desde la oposición ya hemos hecho el trabajo. Presidente Piñera, mande los proyectos esta semana”, concluyó Yasna Provoste.