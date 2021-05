Provoste responde a acusaciones sobre “cocina política”: dice que quienes quieren seguir “profundizando” la crisis “no les interesa colocar propuestas sobre la mesa”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, rechazó las acusaciones en su contra que apuntan a que está liderando una “cocina política” por su diálogo sostenido con el gobierno durante los últimos días y aseguró que “a aquellas personas que quieren seguir profundizando una crisis social y económica no les interesa, no tienen la capacidad, de colocar propuestas sobre la mesa”.

El pasado viernes, Provoste asistió a una reunión en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera -en la que también participó la mesa de la Cámara- donde se abrió una discusión sobre una “agenda de mínimos comunes” centrada en la entrega de ayudas económicas a la ciudadanía.

Posteriormente, explicó la líder de la Cámara Alta a Radio Duna, ese día mantuvo una reunión con los senadores de oposición y el sábado tras recibir “los grandes titulares de los temas” por parte del gobierno, sostuvo un encuentro con los jefes de bancada del Senado y con los presidentes de las distintas comisiones donde podrían comenzar a discutirse las distintas propuestas.

“No nos incomoda que el gobierno haya adelantado los titulares porque desde la oposición también hemos definido un método de conversación para poner contenido en esto (...) Hemos definido una especie de paso a paso de cómo vamos a canalizar esta construcción, nuestras propuestas de la oposición, a cada uno de estos temas”, dijo.

Consultada si la medida de una renta básica universal podría frenar un eventual cuarto retiro de los fondos de AFP -que ya fue ingresado al Congreso- Provoste sostuvo que “nos cambia el eje de la discusión, en pasar de pensar que las personas tengan que echar mano a sus ahorros individuales, a pasar a la lógica de que el Estado sea capaz de colocar mayores recursos en distintos caminos”.

“Mientras exista una voluntad de poder avanzar en esta tarea, de hacerlo con celeridad, prefiero colocar la energía en esta tarea”, sostuvo la legisladora.

En esta línea insistió en que “lo que está detrás de los retiros es una medida absolutamente excepcional frente a una incapacidad que tuvo el gobierno durante este tiempo de entender y acoger que era en estos momentos en que el Estado debía echar mano a los ahorros que hemos estado generando hace 30 años”.

Más tarde, consultada nuevamente si la renta básica universal podría garantizar que no exista un cuarto retiro del 10%, Provoste sostuvo que “estamos en condiciones de garantizar que haremos lo posible para tener una propuesta y les iremos contando de cara al país cuál es la propuesta, cuáles son las dificultades, en dónde hubo posibilidades de llegar a un acuerdo y dónde no (...)”.

Respecto a si los diputados de oposición que anunciaron una propuesta de renta básica universal se “adelantaron” en medio del diálogo entre el Congreso y el gobierno, la parlamentaria explicó que dicha propuesta tiene que ver con las “contribuciones” que se están realizando desde el mundo de la centroizquierda que buscan “cambiar el eje de la discusión” para que la crisis no la sigan pagando los trabajadores ni las familias chilenas.

“Quiero valorar esta disposición y quiero entender que es una disposición genuina por cambiar el rumbo (...)”, dijo.

Críticas por eventual “cocina política”

Consultada por los cuestionamientos de quienes aseguran que las conversaciones entre el Congreso y el gobierno constituyen una “cocina política”, Provoste comentó que “yo me imagino que aquellas personas que quieren seguir profundizando una crisis social y económica no les interesa, no tienen la capacidad, de colocar propuestas sobre la mesa”.

“La oposición, la centroizquierda, el mundo progresista, ha tenido la capacidad de colocar propuestas, entender de mejor manera lo que está ocurriendo y eso es lo que hemos representado en una tarea institucional como presidenta del Senado”, dijo.

En esta línea, Provoste sostuvo que “hoy se inaugura una etapa distinta” y que “nadie puede pensar que una cocina, que se hace en cuatro paredes, tiene alguna relación con lo que hoy estamos haciendo. Informamos de la reunión, nada se ha hecho a espaldas del Parlamento a la ciudadanía, dijimos qué se planteó y dijimos que las conversaciones son institucionales (...)”.

La presidenta del Senado explicó que “si estas conversaciones se hacen en el gobierno, en el ministerio, a puertas cerradas, nadie sabe qué se discutió (...)”. “A algunas personas les cuesta entender que así es la democracia”, agregó.

Bellolio destaca rol de Provoste

Esta mañana, en entrevista con Cooperativa, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, destacó el rol de Provoste y sostuvo que “ha sido una líder que ha sabido convocar a los senadores de la oposición y tamibén a diputados de la oposición en decirles que necesitamos ponernos de acuerdo, en términos de la República, no en términos del Gobierno, sino que son ayudas para las personas y en ese sentido yo agradezco a la senadora, a quien conozco además, estuve con ella cuatro años en la Comisión de Educación y tenemos una buena relación”.

“Es una persona que se maneja con seriedades, no lo hace con una fórmula altisonante o lo que fuese, sino que está disponible ella como presidenta del Senado, que tiene un rol súper relevante y ha convocado al resto de la Mesa, en este caso al senador Pizarro, como también a la Mesa de la Cámara de Diputados, en hacer esta agenda de mínimos comunes”, comentó el ministro.

Respecto a quienes la han mencionado como una eventual carta presidencial en la oposición, Provoste sostuvo la semana pasada que “no es candidata a nada” y esta jornada reiteró en Radio Duna que continuaría concentrada en su rol de presidenta del Senado.