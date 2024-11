Proyecto de Ministerio de Seguridad se retrasa y votación queda para el próximo martes

“Propuesta de la mesa: convocar a una sesión especial el próximo martes de 15.00 a 16.00 con el propósito de votar esta iniciativa”.

Esa fue la sugerencia que le hizo el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), a la sala de la Cámara Alta para proceder a la votación del Ministerio de Seguridad.

La razón, explicó seguidamente García, fue “porque ayer (martes) hubo un acuerdo de sala para votar hasta total despacho el (proyecto) de notarios, no quisiéramos recargar esa sensación ni entrar a poner dos materias en esa misma reunión cuando podemos perfectamente una sesión especial”.

El presidente del Senado, José García Ruminot. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

En ese sentido, el gobierno quedó obligado a cambiar la urgencia del proyecto, frente a lo cual el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, accedió inmediatamente. Minutos más tarde, en medio del debate, el Ejecutivo ingresó el mensaje dicha modificación.

La postura de Palacio también fue refrendada por la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Este proyecto efectivamente es una reforma muy grande, crea un Ministerio de Seguridad, pero también hace una serie de reformas al Ministerio del Interior y no sería adecuado que hiciéramos una votación con la sensación de que no ha habido tiempo de mirar el informe o que hay temas que no se han madurado, a pesar de que la votación lleva tanto tiempo”, dijo.

Y añadió: “Si ayuda a esa causa dejar la votación para la próxima, el Ejecutivo tiene toda la disposición de hacerla, no corresponde, en una materia de esta naturaleza, hacer las cosas tironeadas”.

Sumado a lo anterior es que, en privado, algunos senadores esgrimían otras dos razones. En primer lugar, algunos señalaban que, dada la extensión del proyecto -alrededor de 200 páginas-, no han alcanzado a hacer una revisión completa de la iniciativa, cuestión que exteriorizó el senador José Miguel Insulza (PS) al inicio del debate.

Otra razón -y que significaba un riesgo para la aprobación del proyecto- es el bajo número de senadores presentes en el debate, lo que aumentaba la probabilidad de un rechazo a la iniciativa.

Cuestionamientos al “sheriff” regional

Respecto al contenido de la iniciativa, ya en la previa del debate había un ruido entre los senadores por las dudas que, soterradamente, expresaban desde las bancadas de derecha respecto al seremi regional que establece el proyecto.

“Lo que más me preocupa es la bajada territorial, y en ese sentido, se me genera una complicación en la práctica, conociendo cómo funciona el Estado en las regiones, de que exista un delegado, que la función que uno más reconoce tiene que ver con seguridad y que eso lo comparta de una manera bastante concreta con las secretarías regionales ministeriales de seguridad pública, los famosos seremis”, criticó la senadora Carmen Gloria Aravena (republicana).

Quien también fue dura con esta figura fue Yasna Provoste, jefa de la bancada de la Democracia Cristiana. Argumentando con la reciente elección de gobernadores, con su consecuente implicancia descentralizadora, la senadora afirmó: “Encuentro que es lamentable que a 72 horas de una importante participación ciudadana, hoy en el Senado demos una señal política en contrario y que estemos retrocediendo en materia de descentralización”.

21 Diciembre 2023 La senadora Yasna Provoste durante sesion de sala. Foto: Dedvi Missene

Desde el oficialismo también se despertaron críticas con el “choque de autoridades” que, a juicio de algunos, genera el proyecto. El senador Alfonso De Urresti (PS) señaló: “Aquí hay senadores de Arica a Punta Arenas, ¿cuál es el peso concreto, de mando, de los delegados regionales y principalmente de los seremis? Escasos”.

19 JUNIO 2024 ALFONSO DE URRESTI DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE

Una voz más dura fue la Juan Castro (Partido Social Cristiano), quien se mostró contrario a la creación del ministerio como tal.

“La gente no está esperando este ministerio, a la gente no le interesa que nosotros creemos un nuevo ministerio. Cuando uno ve que hay un proyecto de ley que no es lo que se necesita para el país, yo lo votaría en contra, los más felices con que tengamos una confusión como autoridades legislativas, es el crimen organizado y los delincuentes”, fustigó el representante de la Región del Maule.

13 AGOSTO 2024 EL SENDADOR JUAN CASTRO. FOTO: DEDVI MISSENE

A pesar de los cuestionamientos de los senadores -que incluso fue materia de conversación en la bancada de senadores de la UDI previo a la votación-, fuentes de la mesa directiva de la Cámara Alta aseguran que, dado que la iniciativa viene de la comisión mixta, la sala debe votarlo como paquete, sin posibilidad de pedir votaciones separadas de algunos artículos.