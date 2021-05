PS y comando de Narváez se inclinan por primarias convencionales con Provoste como primera opción

Hace 2 horas

La otra sería un acuerdo político en favor de la que se “dispare”; el equipo de la candidata socialista asegura que ella no se bajará. El PS prefiere hacer primarias alternativas -que tienen que financiarlas los partidos y no el Servel-, pero no se cierran a otra salida. "No hemos descartado ninguna alternativa. No descartamos eventualmente competir con otra fuerza para arribar a una candidatura", dijo ayer el jefe PS Álvaro Elizalde, aunque advirtió que "se requiere un mecanismo democrático".