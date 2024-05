“Qué comentario más miserable”: Matthei en picada contra Jadue por frase sobre muerte del expresidente Piñera

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), criticó este jueves los polémicos dichos de su par de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sobre el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

A través de su programa “Sin Maquillaje”, que difunde a través de redes sociales, Jadue tomó como ejemplo la muerte del exmandatario para hacer una crítica al mundo empresarial.

“El gran empresariado chileno, los Juan Sutil, los Luksic y otros, no se aburren de ganar plata. A pesar de que tienen más plata de la que van a poder gastar en sus vidas, ellos creen que acumulando capital, acumulan vida. Y hace poco nos demostraron que eso no pasa, que cualquier día te subís a un helicóptero y te morís no más”, dijo.

Con esa última frase, el alcalde comunista aludía al trágico accidente en helicóptero que en enero terminó con la vida de Piñera en Lago Ranco.

La frase generó la indignación de Matthei, quien en su cuenta de X compartió el extracto y escribió: “Que comentario más miserable”.

Minutos más tarde, el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, también reaccionó molesto ante la frase de Jadue. “Que Hijo de…! Fue lo que a todos nos nació al ver un comentario así de miserable e inhumano. Pero más allá de la rabia y de que el diccionario se acaba con este personaje, el Sr Jadue no es más que el hijo aventajado de la cultura del odio y la violencia del Partido Comunista”, lanzó.

Desde Renovación Nacional (RN), el partido en donde militaba Piñera, también condenaron “el comentario miserable, sin ética, sin empatía” del alcalde de Recoleta.

“No se puede aceptar la falta de humanidad en la política, ni festinar con el dolor y la muerte de un presidente de la república”, sentenciaron.