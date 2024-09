Quién es Omar Sabat y por qué presionan a la UDI para que bajen su candidatura a la Gobernación de Los Ríos

La candidatura del gremialista Omar Sabat a la Gobernación de Los Ríos ha incomodado a la Unión Demócrata Independiente por las presiones desde Chile Vamos para que bajen su postulación, luego de que fuera detenido por conducir bajo estado de ebriedad en junio.

En esa oportunidad, Sabat reconoció que había bebido dos copas de vino durante la celebración de un matrimonio, por lo mismo, será formalizado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Pese a las presiones por su situación judicial, en una filtración de un audio, Sabat expresó: “No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueás de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”.

Lo que generó que la senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, saliera a reprochar su actitud, en el mismo emplazamiento llamó a la UDI a replantearse su candidatura: “Piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector, hay muy buenos candidatos que se ven perjudicados por su actuar”.

Gatica escaló sus cuestionamientos hasta Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos. La senadora zanjó: “No me representa, porque resulta que tengo el caso de un candidato a gobernador regional por el cual yo tengo que dar explicaciones porque que va a ser formalizado en septiembre por haber conducido bajo estado de ebriedad y ella no ha abierto la boca, por lo tanto, a mí ese tipo de liderazgo no me representa”.

Las críticas a Sabat fueron apoyadas transversalmente por el Estamento de Mujeres, que mediante un comunicado, afirmaron que no toleraran “que un candidato a las próximas elecciones se refiera de manera despectiva y ataque a la senadora de nuestro partido”.

“Instamos a la directiva de la UDI a condenar y rechazar estos dichos de Sabat a la brevedad”, señala el texto firmado por Giannina González, vicepresidenta de RN y encargada nacional de RN Mujeres.

Quién es Omar Sabat

El militante UDI no es nuevo en la política, tanto él como su familia, tienen una larga carrera en Valdivia. Omar Sabat fue alcalde de la comuna entre 2012 y 2021, siguiendo los pasos de su padre, Jorge Sabat Gozalo, quien se desempeñó como jefe comunal desde 1996 hasta 2000, en la verdad opuesta desde la centro izquierda.

Tal es la presencia de la familia Sabat en Valdivia, que su hermana, Ángela Sabat, en 2013 fue apoyada por la UDI como candidata a consejera regional de Los Ríos y se enfrentó a otro de sus hermanos, Óscar Sabat.