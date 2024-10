¿Quién gana y quién pierde las elecciones?

Pepe Auth: “La segunda vuelta de gobernadores va a ser un plebiscito al gobierno”

El analista ex-PPD sostiene que el desenlace de esa elección será la verdadera antesala de la futura elección presidencial.

¿Cómo hay que leer los resultados de este fin de semana?

Todos encontrarán razones para celebrar y todos también van a tener razones para entristecerse. La primera clave, entonces, es cuánto pierdes y cuánto ganas respecto de lo que tienes. Y lo más relevante de todo, desde el punto de vista de la proyección política, es cuántos chilenos gobierna cada sector y luego la cantidad de votos. Aunque mi pronóstico para esta elección es que, comunicacionalmente, es muy probable que resulte en un empate. Desde el punto de vista de la impresión pública, digamos.

Eso debido a que la percepción de triunfo tendrá factores múltiples...

Ahí el tema es cuántas cosas sensibles perdiste y cuántas ganaste. Y la clave, obviamente, en las regiones, es la capital regional y luego las comunas de más de 150 mil electores. La percepción de triunfo es cuando el resultado contradice la expectativa. Nadie va a celebrar un triunfo, por ejemplo, porque la derecha ganó Las Condes. Así que esa percepción finalmente es el balance entre el llanto y la risa.

23 Octubre 2024 Entrevista a Pepe Auth, Politico Foto: Andres Perez

¿Dada la naturaleza local de estas elecciones corresponde hacer de ellas un factor de medición de la gestión del gobierno?

Esta es una paradoja, porque las elecciones son locales, pero siempre han sido una medición de la fuerza de gobierno ya que sus consecuencias son políticas. Ahora, esta es la cuarta elección que enfrenta este gobierno, y no tiene la misma relevancia una cuarta elección que la primera. También hay un segundo elemento que es la fragmentación, así que la dimensión plebiscito al gobierno se va a trasladar al 24 de noviembre -la segunda vuelta de gobernadores-, ya que ahí va a haber un candidato de gobierno y otro de oposición, y eso la convierte en la elección más difícil para el gobierno y será la verdadera medición con vistas a la presidencial.

¿Se avizoran cambios en las hegemonías políticas de los distintos sectores?

Mientras todos derraman lágrimas de cocodrilo por la fragmentación y nadie hace nada por converger y agrupar sus partiduchos en grandes fuerzas políticas, el único que lo hizo es el Frente Amplio, y se va a beneficiar de eso. Doy por garantizado que el FA ocupará el lugar de primera fuerza del oficialismo, individualmente considerado. Y, en la derecha, el fenómeno va a ser que el Partido Republicano se convierte en el principal partido de Chile y, por supuesto, en el principal de la oposición, producto, en parte, de la fragmentación. Primero, porque Chile Vamos son tres partidos y luego porque RN tiene una lista de concejales y la UDI con Evópoli tienen otra.

24 OCTUBRE 2024 PERSONAL DE LA ARMADA Y FUNCIONARIOS DEL SERVEL, EN EL LICEO BICENTERARIO DE VALPARAISO, QUE FUNCIONA COMO LOCAL DE VOTACION PARA LAS ELECCIONES 2024. FOTO: DEDVI MISSENE

La antesala de la elección ha estado marcada por una serie de polémicas, como el caso Audio y recientemente la denuncia a Manuel Monsalve, ¿cuál es el impacto de estos casos en el electorado?

Creo que el impacto principal es el aumento del descrédito y de la desconfianza al sistema político; por lo tanto, mi pronóstico, que ya era un pronóstico masivo de nulos y blancos por efecto del voto obligatorio, en el que pronosticaba unos dos millones para alcalde y tres millones para concejales, ahora probablemente se agregue medio millón más.

Una señal de desapego a la clase política...

Siempre que hay un hecho de corrupción o un escándalo de este tipo, los adversarios de quien protagoniza el escándalo o del sector al que pertenece quien protagoniza el escándalo se abalanzan sobre él, creyendo que el impacto va a ser sobre el partido o el sector político del cual pertenece ese corrupto, violador o lo que sea. Y la verdad es que terminan disparándose en los pies, porque siempre es el conjunto del sistema el que se resiente.

Rodrigo Ubilla: “La clave será la cantidad de población que gobernarán los alcaldes de uno u otro sector”

El director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo sostiene que ese será el factor de medición de triunfo o derrota.

Con resultados en mano. ¿En qué hay que fijarse?

Pensando en la ciudadanía, es el valor que tienen los alcaldes, porque habrá una discusión más teórica, política electoral partidista centrada en si un partido saca más votos que otro, pero la dimensión de cuánta población va a estar gobernada bajo un alcalde de uno u otro sector es el impacto y la clave de las elecciones.

¿En estas elecciones de carácter local es justo hacer un test electoral para el gobierno y su rumbo?

Una de las cosas que me atrevería a decir, me podrán pasar la cuenta si me equivoco, es que se va a demostrar que el Frente Amplio no pudo consolidarse en los gobiernos locales. En 2021, el FA y el PC sacaron un número relevante de comunas, además muy significativas, y ellos van a tener que dar cuenta de eso. Creo que les va a ir mal, les va a ir mal por varios motivos, primero porque no lo han hecho bien y luego por el caso Monsalve y la reacción del gobierno, que ha permitido este vacío durante toda esta semana mientras la inseguridad sigue viva. Así que este sueño de consolidarse en los gobiernos locales va a quedar postergado.

23/10/2024 RODRIGO UBILLA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La oposición ha debido hacer frente al caso Audio...

No es función de gobierno, por un lado. Ni son los actores involucrados. Es decir, aquí hay magnitudes... La pregunta es el impacto (de ambos casos) en la elección local. Son magnitudes de problemas de distinta naturaleza.

¿Usted otorga algún efecto predictor a estas elecciones respecto de las parlamentarias y presidenciales futuras?

Nunca se ha usado la elección de concejales como un elemento predictor, sino que más bien la de alcaldes o alcaldesas y la cantidad de población que se gobierna. Creo que ahí está más la clave del tema. Y quiero adelantar otra hipótesis: 15 de los 16 gobernadores han sido oficialistas. Esos gobernadores, cuando uno ve las pautas de seguridad de la ministra Tohá y el exsecretario Monsalve, el gobernador de la región respectiva aparece siempre en las pautas comunicacionales. Parece un funcionario más. Este gobierno, con estos gobernadores, ha tenido una especie como de avanzada en la región respectiva y no un contrapunto. Y eso va a cambiar.

Santiago, 25 de octubre 2024 Preparativos para las proximas elecciones municipales 2024 en el centro cultural Estacion Mapocho en la comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

¿Quién gane esa cancha, usted cree que acerca la nariz a La Moneda más?

Se acerca, es la palabra exacta. Es un pilar relevante.

¿Qué tan distorsionador del escenario general actual es el voto obligatorio?

Ese alcalde que salió con 20 mil votos y que hoy día se requieren 40 mil para poder ser electo, tiene que tener un tipo de discurso y un tipo de presentación frente a la comuna muy distinta a la que tuvo originalmente. En la original había que hablarle al grupo directo, algunos dirán, en jerga de calle, a la tribu, al grupo más cohesionado. Eso, en este escenario electoral, es absolutamente insuficiente. Y aquellos que logren pasar esa barrera, que es el voto obligatorio, van a ser aquellos alcaldes que durante su gestión gobernaron, actuaron, pensando en los problemas de la comunidad como un todo.

¿En este voto obligado podría haber también un voto de castigo a la clase política y generarse un fenómeno de mucho voto nulo o blanco?

He escuchado en distintos escenarios afirmaciones en ese sentido. Solo para aclarar, cuando hay voto voluntario, los nulos y blancos son muy bajos, porque la gente no va a votar nomás. Creo que ya tuvimos lo más alto. Y como creció el padrón desde la última hasta ahora, probablemente en vez de 2.600.000 vamos a llegar a 2.800.000. Pero es el mismo 22% o 23% que tenemos hoy día. El año pasado el padrón era 15.100.000. Votaron 12 millones 800, y nulos y blancos fueron 2 millones 600, es decir el 22%.