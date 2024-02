RD y CS lanzan campaña para fusionarse y crear un partido único del Frente Amplio

Este lunes, a eso de las 8.30 de la mañana, arribaron hasta la sede de RD y de CS un grupo de dirigentes de ambas colectividades -parlamentarios, ministros, entre otros- para ser parte del denominado “Desayuno por la unidad”. Entre los asistentes estuvieron los timoneles y secretarias generales de las tiendas, además de algunos diputados, alcaldes y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

La instancia tuvo como objetivo dar pie inicial al periodo de campaña del plebiscito en que la militancia del Frente Amplio decidirá si ambas colectividades se fusionan o no. El referéndum será el 9 y 10 de marzo, aunque Comunes y Plataforma Socialista no participarán. Eso sí, posteriormente “definirán la manera de incorporarse con su militancia al proceso de unificación política del conglomerado”.

Comunes, de hecho, tiene que esperar la respuesta del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para saber si se confirma o desestima la petición de resolución del partido realizada por el Servicio Electoral (Servel). Al respecto, el timonel de RD, Diego Vela, indicó que esas tiendas “han planteado que avance la unidad del Frente Amplio y que ellos se sienten una parte constitutiva de este proyecto, en particular, Comunes está viendo los temas administrativos respecto a lo que ha planteado con el Servel, pero también con el Tricel”.

Tras la actividad, Vela llamó a todos los militantes de su colectividad y de CS a participar en la consulta interna y declaró que “este paso al frente, este proceso de discusión y de unidad lo estamos haciendo por Chile, no por buscar favorecernos a nosotros”.

“En ese sentido, lo que buscamos es poner al servicio de las chilenas y chilenos un proyecto político que esperemos mejore su calidad de vida, que entienda que los derechos son una dimensión básica que todo ser humano debiera tener, donde el dinero no debería ser determinante, justamente en el acceso a esos derechos”, indicó el timonel de RD.

Por su parte, el presidente de CS, Diego Ibáñez, dijo que “los cambios por los cuales viene luchando el Frente Amplio son posibles y para eso se necesitan organizaciones mucho más fuertes, grandes y representativas”. Y agregó: “Hay un poder concentrado que impide que avancemos en los cambios que la ciudadanía necesita, ese es el paso que queremos dar frente a una política que muchas veces está fragmentada y que requiere hoy muchos más grados de unidad”.

“Probidad y transparencia”

Consultado sobre si el denominado caso líos de platas podría afectar el resultado del plebiscito -considerando que hay militantes de RD involucrados-, Vela aseveró que “no va a haber espacio ni para impunidad ni para corrupción, ni en Revolución Democrática ni en el Frente Amplio”.

“La invitación que estamos haciendo no es solamente a quienes hoy día componemos el Frente Amplio: Revolución Democrática, Convergencia Social, Plataforma Socialista y Comunes, si no también a todo ese mundo independiente, a organizaciones sociales, a personas que no confían en la política y que ven en el Frente Amplio una herramienta para poder transformar la sociedad”, señaló.

Horas antes, en diálogo con Radio ADN, el dirigente frenteamplista aseguró que dentro de los principios definidos para el eventual partido único “está el principio de probidad y transparencia, porque yo creo que parte de la esencia de lo que es Revolución Democrática, pero también lo que hemos buscado que sea esta propuesta de Frente Amplio: entender que los recursos públicos tienen que ser destinados justamente para las personas, para quienes hacemos política, no es para otro objetivo o para servirnos a nosotros mismos”.