Reforma de pensiones: Vallejo reconoce que proyecto tiene inconsistencias, pero culpa a polarización del debate

En una entrevista televisiva la mañana de este martes, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a la reforma de pensiones que impulsa el gobierno del Presidente Gabriel Boric, y a la negativa que ha encontrado en la oposición.

En diálogo con 24Horas, la secretaria de Estado señaló: “Ya llevamos 19 meses de gobierno tratando de sacar adelante la reforma de pensiones, sin contar los 10 años ya de discusión que hemos tenido como país en distintos gobiernos de poder tener una respuesta a los jubilados y jubiladas. Y por lo tanto, hemos estado todos estos meses dialogando. No es que no hayamos estado dialogando, el gobierno ha cedido”.

Pese a esto, la portavoz del Ejecutivo reconoció que el proyecto tiene inconsistencias, aunque responsabilizó a la polarización que se dio en el debate.

“No es que el proyecto haya salido vacío, el proyecto tiene inconsistencias justamente porque el debate ahí fue muy polarizado, fue muy político. Los parlamentarios rechazaron cosas, no por una discusión técnica, de encontrar las fórmulas técnicas de resolver las diferencias, sino que más bien por un debate que se dio muy polarizado y muy ideológico. Y por lo tanto, el proyecto salió con algunos aspectos, por ejemplo, contar con un pilar de seguridad social, pero sin el 6% de los empleadores. Entonces, eso es una inconsistencia”, explicó.

Así mismo, la ministra afirmó que en el oficialismo existe una posición común respecto a la necesidad de terminar con el sistema de AFPs.

“Hay una posición común en el oficialismo (...) Nuestra posición como gobierno y dentro del oficialismo, es mantener, obviamente, el término de las AFPs. En la oposición hay distintas miradas. Ahí no es homogéneo, por lo que hemos entendido, pero es necesario, porque llevamos mucho tiempo dando cuenta que el sistema de capitalización, de ahorro forzoso extremo que tenemos, que administran las AFPs, no ha dado el ancho y que ya es necesario pensar en un sistema realmente de protección y de seguridad social que dé certidumbre a los jubilados, con buenas pensiones ahora y buenas pensiones en el futuro”, expresó.

Vallejo también fue inquirida por las eventuales responsabilidades si durante la administración actual no se logra aprobar la reforma previsional.

“Las responsabilidades son compartidas. Piensen ustedes que el gobierno no tiene mayoría, el gobierno depende de la oposición para aprobar sus proyectos. Nosotros podemos proponer y poner las indicaciones, pero una vez que se vote la idea de legislar, si no, no se puede iniciar el trámite en particular. Por eso es tan importante habilitar la idea de legislar, aprobar la idea de legislar, para entrar a presentar las indicaciones que busquen los acuerdos necesarios. Pero depende también de los votos de la oposición”, sostuvo.

De acuerdo a la secretaria de Estado, el gobierno no ha puesto líneas rojas para avanzar en el proyecto. “La única línea roja es garantizar a los jubilados y jubiladas que van a tener un aumento de pensión cuanto antes”.