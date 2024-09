Republicanos ingresa acusación contra Tohá y RN sorprende con anuncio de libelo contra Boric

Pasadas las 16:30 de la tarde de este lunes la bancada de diputados del Partido Republicano ingresó, tal como lo adelantó La Tercera, formalmente la acusación constitucional contra la ministra del Interior Carolina Tohá, en el marco de la crisis de seguridad que afecta al país.

“La ministra Tohá es parte del problema y luego de dos años de ejercicio como ministra, no tiene las capacidades ni las competencias para ser parte de la solución. El equipo de seguridad del Presidente Boric ha fracasado y las víctimas de este fracaso son los millones de chilenos que viven con miedo y que no pueden vivir y trabajar en paz”, apuntó el jefe de bancada republicano, Luis Fernando Sánchez.

El parlamentario también agregó que las causales “son haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación, infracciones a la Constitución y la ley, y la inejecución de las mismas normas. Causales y responsabilidades que son delimitadas a través de una relación de hechos, de datos y de argumentos jurídicos que se expresan en el documento”.

Así, tras el anuncio, en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) empezaron a analizar la postura que adoptarían por el libelo contra la jefa de gabinete. Incluso, la idea era que cada bancada se juntara por su parte para comenzar a analizar el texto, sin embargo, solo en RN se alcanzó a concretar el encuentro.

En el bloque tenían claro que una vez presentada la acusación deberían fijar rápido una postura, sobre todo porque los republicanos ya estaban presionando para que se sumaran.

“Nosotros creemos que más allá de estos cálculos cortoplacistas lo más importante es que ellos van a tener que responder a la ciudadanía por la posición que adopten. Cada uno es responsable de sus actos y, en ese sentido, creemos que lo que acaba de hacer el Partido Republicano es lo más responsable pensando en la seguridad de los chilenos”, aseguró el diputado republicano Cristián Araya, llamando así a la coalición de centro derecha a definir si se sumarán al libelo.

Al interior del bloque hasta ese momento se tomaban con cautela la presentación del texto e, incluso, antes algunos empezaban a desmarcarse.

“En lo personal, yo creo que es un error por varios motivos. En primer lugar, se va a unir la izquierda, creo que los votos no van a estar y va a fortalecer la figura de Tohá. Y nosotros, una vez más, habremos perdido una acusación constitucional”, dijo el diputado de la UDI, Henry Leal.

Lo cierto es que, en privado, al interior de la coalición, varios reconocían la jugada de los republicanos y aseguraban que, en un contexto electoral, se verían obligados a respaldar el libelo.

Así, primero se sumaron en la UDI. “La UDI va a apoyar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, de todas maneras. Pero no solo eso, hoy día vamos a conversar con Republicanos en el Congreso, les vamos a ofrecer que redactemos juntos la acusación para que tenga todos los argumentos contundentes”, aseguró el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez. La bancada de RN, hizo lo propio en un punto de prensa.

En Evópoli, por otro lado, fueron más cautos y su jefe de bancada, Jorge Guzmán, indicó que lo van a analizar. Sin embargo, en esa tienda otros -como Francisco Undurraga- anunciaron su rechazo.

Ofensiva contra Boric

Cerca de las 18:15 la bancada de diputados de RN citó la vocería para hacer pública su postura por la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior.

Sin embargo, en lo que parecía un anuncio esperado, los parlamentarios del partido decidieron pasar a la ofensiva y sorprender a sus pares de Chile Vamos. Liderados por la diputada y jefa de bancada del partido, Ximena Ossandón, no solo se sumaron al texto de republicanos, sino también anunciaron otro libelo en contra del Presidente Gabriel Boric.

“Todos sabemos que el famoso criterio Tohá, al final es el criterio Boric, pero él está siempre detrás de ella. Curiosamente ha estado lleno de viajes y en los minutos más complejos que hemos vivido siempre, ha sido la ministra Tohá la que ha salido adelante. Pareciera que el Presidente Boric está cuidando la paz de su coalición sobre la vida y la integridad de todos los chilenos y las chilenas. Nosotros no podemos hacernos los que no conocemos esta realidad”, criticó la parlamentaria.

Y agregó que “yo estoy segura que al igual como nosotros vamos a apoyar la de la ministra Tohá, las otras bancadas nos van a apoyar, porque la persona encargada del orden público es el Presidente de la República, es el que puede remover a la ministra del Interior, es el que nombra a los subsecretarios”.

El anuncio tomó por sorpresa a todos en el Congreso, incluso a sus compañeros de coalición y en la propia directiva de RN. Según fuentes del sector, la decisión no fue conversada entre las bancadas ni tampoco discutida con el presidente de la colectividad, el senador, Rodrigo Galilea, y fue tomada en la reunión que el comité parlamentario del partido sostuvo durante la tarde para analizar la acusación a la jefa de gabinete.

“Nosotros tuvimos una conversación con los abogados nuestros, con la bancada y yo personalmente le dije a Galilea que estábamos evaluando ir un poco más allá, pero nada más. Esta es una decisión absolutamente de la bancada porque este instrumento es propio de la Cámara de Diputados, de nadie más. Ahora lo que tenemos que hacer es comunicarles a las otras bancadas”, explicó Ossandón a La Tercera.

Así, las reacciones en el bloque no tardaron en llegar. En privado, en el grupo de WhatsApp de la comisión política de RN, miembros del partido criticaron la ofensiva de la bancada. Entre ellos, algunas exautoridades del gobierno de Sebastián Piñera como Mario Desbordes, Cristián Monckeberg y Katherine Martorell, quienes calificaron la acusación como un error y solicitaron a los parlamentarios recapacitar.

De hecho, ahí se le instó al timonel de la colectividad que tomara medidas, lo que concretó a los minutos después a través de un video que fue difundido por su equipo de prensa. Ahí -junto con la secretaria general del partido, Andrea Balladares-, Galilea se desmarcó del libelo anunciado por sus diputados.

“Como presidente de Renovación Nacional no estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido de presentar una acusación constitucional contra el Presidente de la República. En Chile hoy tenemos a tres ministros de la Corte Suprema acusados constitucionalmente, también el día de hoy se ha presentado una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. Estamos convencidos de que no es el momento de generar más tensiones y más inestabilidad al país. El gobierno ha fracasado estrepitosamente en controlar el crimen organizado y la delincuencia, no queremos sumar más inestabilidad al país. Es por ello, que hemos llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación. No es el momento, no es el momento apropiado y Chile necesita caminos de mayor seguridad, mayor estabilidad, justamente, para combatir con éxito al crimen organizado”, manifestó el senador.

En Evópoli, en tanto, solo minutos después del anuncio de RN, el diputado y jefe de bancada, Jorge Guzmán, aseguró que “es una vergüenza esta ola de acusaciones constitucionales, es una irracionalidad, es un uso indiscriminado de una herramienta constitucional. Yo hago un llamado a Chile Vamos, a los partidos que integramos la coalición a actuar con sensatez. Esto es un atentado a nuestra democracia, pone en riesgo nuestras instituciones y, por cierto, pone en riesgo la figura del Presidente de la República que aunque no nos guste, fue electo por la ciudadanía y por tanto le corresponde cumplir con su rol hasta el fin de su mandato (…). Nosotros no la vamos a apoyar”.

Idea que fue reforzada por el también diputado del partido, Francisco Undurraga, quien señaló que “nosotros desde Evópoli no estamos de acuerdo con esta acusación política, esta acusación constitucional. Ni a la ministra Tohá, como lo señalé durante la tarde, ni al Presidente Boric (...). Con las instituciones no se debe jugar”.

El golpe en Palacio y la primera reacción

Por sorpresa tomó a La Moneda la arremetida de RN contra el Presidente Boric. Y es que la acusación se anunció justo en momentos en que la vicepresidenta Carolina Tohá; el ministro del interior (s) Manuel Monsalve; y el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, estaban en el cambio de mando de Carabineros.

La reacción, eso sí, vino de parte de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, quien -hasta el cierre de esta edición- estaba reunida con el director de la Secom, Pablo Paredes. Mientras todo eso ocurría el ministro de Vivienda, Carlos Montes, dio una entrevista en 24 Horas.

“En política las cosas tienen implicancia, y si lo que se busca es provocar una crisis política mayor, eso puede ser bastante grave para todos los chilenos”, dijo Montes cuando le consultaron sobre la AC contra el mandatario.

Y agregó: “Si se aprobara una acusación al Presidente y a la ministra del Interior. O sea, lo que provocaría es un descabezamiento en un momento que tenemos la delincuencia desplegada por el país (...). En un gobierno que le queda un poco más de un año, un año y medio, es muy importante ser más reflexivos”.

Respecto a la acusación contra Tohá, el gobierno salió a responder en dos oportunidades. El primero fue Monsalve. “No creo que tenga fundamentos”, afirmó. Luego vino el turno de Vallejo, quien asoció la arremetida al momento electoral.

En el comité político de La Moneda estiman que el sorpresivo anuncio de una acusación constitucional contra Boric solo debilita el libelo contra la jefa de gabinete. Estiman que aunque resulta difícil que avance el escrito en el Congreso, de todas formas creen que tendrán que hacer un esfuerzo adicional para evitar que el oficialismo se desordene, ya que -agregan- las relaciones entre Tohá y algunos personeros de los partidos de gobierno no han sido las mejores, por lo que podría ser una oportunidad para que le endosen responsabilidad.