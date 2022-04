Republicanos y José Antonio Kast piden al gobierno de Boric patrocinar proyecto de reforma que busca “asegurar y resguardar” los fondos de pensiones

Este lunes, el Partido Republicanos (PLR) acudió al Palacio de La Moneda para hacer entrega de una carta al Presidente Gabriel Boric, en la cual solicitan su apoyo a una reforma constitucional en el marco de un eventual quinto retiro de los fondos pensiones.

En concreto, la colectividad solicita “patrocinio y apoyo legislativo con el fin de presentar, tramitar con urgencia y aprobar el proyecto de reforma constitucional que presentaremos en los próximos días para asegurar la propiedad, resguardo y correcta administración de los fondos de pensiones que pertenecen a millones de chilenos y que representan años de esfuerzo, ahorrados para su jubilación”.

En la instancia participó el excandidato presidencial por el PLR, José Antonio Kast, quien se refirió a la gestión del actual gobierno, “lo que nosotros necesitamos es que el Presidente marque el rubro (...) hay temas en la nación que requieren de la atención del Presidente urgente, uno es el tema de seguridad, Macrozona sur, inmigración”.

En la misma línea continuó “pero hoy día nosotros como Partido Republicanos estamos aquí presentes frente a la casa de gobierno para pedirle al Presidente que de una señal clara, acá hay mucha ambigüedad (...) por eso el Partido Republicano representando a la mayoría de los ciudadanos le pide al Presidente de la República que de una señal clara y que termine con las ambigüedades y diga que en el tema de los fondos provisionales éstos no se van a expropiar, éstos no se van a utilizar para pagar deuda pública”.

Y recalcó que la “incertidumbre” se acaba “con un mensaje claro del Presidente, enviando, por ejemplo, una reforma constitucional que señale que los fondos previsionales de los chilenos y chilenas no son expropiables, esas son las señales que esperamos”. Así también, Kast dijo que “este es un tema que debiera unir a todos los parlamentarios, a mí me gustaría que cada parlamentario en el Congreso señale que no está disponible para expropiarle los fondos a los chilenos”.

Por su parte, el senador y presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards sostuvo que “nosotros buenamente queremos pedirle al Presidente que nos garantice que los fondos de los chilenos no van a ser expropiados y quitados de las cuentas de propiedad de los trabajadores”, y añadió que “creemos que malas políticas públicas como han sido los retiros deben ser corregidas, con actos que den certeza a los trabajadores de que esos fondos son suyos”.

El documento también emplaza al ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, para que “exprese su compromiso y colaboración con el trámite de la reforma constitucional que ingresaremos al Parlamento”.