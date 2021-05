Resguardo militar, sellos especiales y apoderados en vigilia: Las medidas de protección de las urnas para la noche de sábado

Tres días restan para el inicio de la doble jornada de votaciones de este 15 y 16 de mayo. Un hito, tanto por la realización que por primera vez será en dos días, como por la elección de constituyentes y gobernadores regionales -nuevos cargos- en simultáneo con los próximos concejales y alcaldes.

A eso del mediodía, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, se reunió con el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Andrés Zarhi, para realizar una suerte de ensayo de lo que será el proceso de votación de este fin de semana en cuanto a medidas de prevención sanitaria, y explicar a la ciudadanía cuál será el protocolo de protección de las urnas durante la noche del sábado.

Recordemos que el procedimiento habitual dicta que una vez cerradas las mesas, se debe proceder al conteo inmediato de votos, pero en estos comicios excepcionales a raíz de la pandemia de Covid-19, una vez finalizada la jornada del día sábado, las urnas deberán ser guardadas a la espera de completar ambos días de sufragio.

“Las mesas abren a las 8 am y cierran a las 18 horas ambos días, la diferencia está en que en el día sábado no hay escrutinio, es decir, no hay apertura de urnas”, comenzó el ministro en su explicación desde el Liceo República de Siria.

“Todas las urnas se trasladan a una sala previamente definida, ojalá la más segura del establecimiento, y ojalá sin ventanas, donde allí se acopian las urnas. La puerta será sellada al igual que el establecimiento y el perímetro, con unos sellos especiales con una tecnología en base a holograma, que si se saca el sello, queda una marca que indica que fue alterado, abierto o violado”, dijo Delgado, añadiendo que las urnas también tendrán esos sellos, los que fueron adquiridos “especialmente para esta elección”.

“La sala tendrá el resguardo de personal del Ejército y también, previa acreditación, hay apoderados que podrán estar durante la noche observado que el proceso sea transparente y nadie tenga contacto con las urnas y los votos”, prosiguió el ministro.

“Cada partido puede establecer a un apoderado para que vea que el proceso se cumpla. Puede estar en vigilia, pero no hay norma que le impida dormir, alimentarse, o moverse en el perímetro y vigilar. El sentido es que esté atento y tiene que tener un comportamiento riguroso, debe cumplir con los estándares de un establecimiento que resguarda algo tan importante como lo son los votos”, aclaró al ser consultado por las atribuciones de los apoderados.

Sobre las medidas de seguridad a aplicar en el exterior del recinto, el ministro Delgado explicó que se instaurarán tres anillos perimetrales, los que cuentan con una determinada dotación de personal y vehículos según su clasificación.

“Los más de 2.700 locales de votación están clasificados por tipo de riesgo. La dotación policial tienen que ver con esa clasificación. También hay coordinación entre anillos perimetrales”, dijo sin dar mayores detalles por motivos de precaución.

Para el día domingo, las urnas se vuelven a instalar en las respectivas mesas -que serán constituidas desde las 8 horas-, y tras el cierre de mesas a las 18 horas, se procederá al conteo siguiendo un determinado orden: constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

El toque de queda para el día domingo quedó para las 2 am, y según dijo el ministro, “El transporte público está asegurado” hasta dicho horario. Para el día sábado, en tanto, el toque de queda se mantiene a partir de las 21 horas.

Defensa dispone de 23 mil efectivos de las FF.AA.

Por su parte, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica informó que se decidió disponer de más de 23 mil efectivos de las FF.AA. para que trabajen durante este fin de semana en el resguardo de centros de votación y especialmente de las urnas durante la noche del sábado.

“Este importante y trascendental rol de las Fuerzas Armadas lo vienen cumpliendo de manera ejemplar desde 1941, en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Nuestras FF.AA. cuentan con la preparación y profesionalismo para cuidar que este proceso sea totalmente correcto e impecable en estos inéditos dos días de elecciones”, dijo Prokurica esta jornada.

Y agregó que “nuestro gobierno ha asumido un doble compromiso: que sean transparentes, participativas y democráticas, y que sean elecciones pacíficas y seguras, tanto para la integridad física como para la salud. Las condiciones sanitarias son mejores que las que habríamos tenido en abril”.