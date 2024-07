Ricardo Cifuentes al presidente de la DC tras respaldo a Orrego: “Debe tomar las riendas, debiésemos tener un poco más de dignidad”

A pocas horas de la inscripción de Claudio Orrego como candidato independiente a gobernador por la Región Metropolitana, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, citó a un punto de prensa en el Congreso en el que hizo ver que lo que corresponde es apoyarlo, pese a que haya rechazado competir por un cupo del partido por el que militó por 33 años.

Eso no dejó indiferente a varios dirigentes de la DC. En esta entrevista, el diputado Ricardo Cifuentes llama a su partido a tener dignidad, acusa que Orrego fue poco caballero y exige a Undurraga un golpe de timón de cara a las negociaciones electorales pendientes.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El gobernador Orrego le dio la espalda a la Democracia Cristiana. Sin embargo, el diputado Undurraga lo apoyó. ¿Cómo se lo toma?

No es lo que habíamos conversado. Claudio Orrego, con todos los méritos que pueda tener, ha hecho una cosa poco caballerosa con la DC.

Dice que no es lo que se había conversado. ¿En qué instancias?

En la bancada. El presidente había dado a entender que Orrego había manifestado que iría por fuera, como independiente. Y nosotros fuimos muy enfáticos en decirle que, entonces, no podía contar con el apoyo de la DC.

¿Y él les adelantó que lo iba a apoyar?

No.

¿Cree que Orrego le faltó el respeto a la DC?

Hay una deferencia mínima, si hay conversaciones iniciadas y decisiones políticas que incluso se discutieron en el consejo del partido. No mantener ese compromiso me parece una falta de caballerosidad.

Desde fuera, uno ve que se premia a quien trata mal a la DC.

Más que eso, yo creo que es una señal de debilidad la que estamos dando.

¿Y eso es responsabilidad fundamentalmente de la directiva de Undurraga?

Por supuesto. Entre otros.

¿Qué le recomendaría al presidente del partido?

Hay que tomar las riendas más firmes de la conducción, especialmente en las negociaciones donde nosotros tenemos posibilidades de tener candidatos exitosos. Debiésemos tener un poco más de dignidad con las personas que militan en el partido y no terminar en la cola del vagón, arrastrados por este candidato que primero iba a ir por la DC y después se desdijo.

¿Espera que dé un giro de timón en el fondo? ¿Todavía hay tiempo?

Así espero.

¿Le jugó en contra a Undurraga su cercanía con Orrego?

No sé si son cercanos todavía. Pero no creo que sea por un tema de cercanía. Y si fuera así, sería más lamentable todavía.

El diputado Undurraga salió a apoyar al gobernador solo horas después de esa actitud “poco caballerosa”. ¿Qué dice eso del partido?

Yo no estoy de acuerdo con el presidente en esa situación. Lamento lo que ha manifestado. Exijo más respeto hacia el partido.

¿Faltó astucia como partido a la hora de negociar con las demás actividades?

Está faltando, eso se nota. Hay que afirmar un poco la posición de la DC. Parece que Orrego quiso afirmarse de todas las cuerdas posibles. Es lamentable que nosotros caigamos en esa situación.

¿Ha sido deficiente la conducción del presidente del partido?

En estas materias, por supuesto. En esto yo tengo una seria diferencia.

¿En materias de negociaciones electorales?

Sí.

¿En qué lo nota?

Se nos quiere obligar a que el Partido Comunista tenga al candidato único en Coquimbo, donde al menos hay tres candidatos que son competitivos: uno del Frente Amplio, otro de la DC, que es el actual gobernador y que, hasta ahora, no ha contado con el apoyo decisivo de la DC. Yo estoy seguro de que el Partido Comunista no tiene posibilidades de ir solo como candidato y salir electo.

En el PC hay quienes dicen que como Orrego posiblemente va a conseguir ser el candidato del pacto, las demás colectividades deberían ceder en el caso de Coquimbo. ¿Qué le parece?

Me parece un chantaje. Uno no puede a costa del apoyo a un candidato que proviene de la DC pero que ha sido refractario al partido, terminen negociándose o imponiendo una candidatura en otra región. Me parece una falta de consideración con la DC. Nosotros no pedimos llevar candidato único en Coquimbo, estamos pidiendo que haya competencia. Para eso está la primera vuelta en el caso de gobernadores.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Para usted eso es una línea roja? Si no compiten en Coquimbo, ¿no tiene sentido mantener este pacto con los partidos de gobierno?

Yo creo que sí. Si un partido plantea una elección única y exclusiva respecto de un nombre, en una región determinada, a mí me parece que sobredimensiona la importancia que tiene ese partido. Puede haber alternativas donde no tengamos acuerdo, y que haya competencia, en especial donde la derecha lleva más de un candidato, como ocurre en la región.

¿Ha hecho saber a Undurraga que para usted Coquimbo es una línea roja?

Por supuesto, lo hemos conversado varias veces. Entiende nuestra posición. Y está, yo espero, tratando de buscar la mejor solución.

¿Le ha dado alguna seguridad de que podrán competir en Coquimbo?

No, ninguna. Estas cosas son hasta última hora. Pero esto de Orrego me hace cuestionar lo que estamos haciendo. Damos señales de debilidad.

A nivel regional, ¿qué ha podido hacer para favorecer la candidatura del gobernador Wladimir Pleticosic? ¿Ha podido hablar con los parlamentarios? Con Daniel Núñez, por ejemplo.

Sí, he hablado con él, en corto. Quedamos de hablar más. Él entiende nuestra posición, dice que no tiene problemas en competir. Pero otra cosa es lo que ocurre con los representantes en la mesa negociadora.