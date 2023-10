Ricardo Cifuentes califica de “gravísimo” pronunciamiento del presidente de la CPC a favor del texto de nueva Constitución

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), abordó este viernes las declaraciones emitidas la jornada de ayer por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien dijo que el texto para la nueva Constitución tiene un contenido valorado por el gremio y, por ende, debería ser aprobado.

En una entrevista radial, el líder del gran empresariado manifestó la inclinación de la multigremial, asegurando que el sector espera que el documento termine su proceso de redacción de forma adecuada y tenga el visto bueno por parte de la ciudadanía en el próximo plebiscito del 17 de diciembre. “Nosotros pensamos que sí está en condiciones de ser aprobado. Analizamos todos los acuerdos que ha habido en materia económica y de sustentabilidad, y a mí me parece que el texto que hoy tenemos da para cerrarlo”, dijo a Radio Pauta.

Los dichos del presidente de la CPC fueron duramente criticados por el diputado democratacristiano: “Lo que me parece más grave es el pronunciamiento de los empresarios, del presidente de la CPC, (Ricardo) Mewes, eso sí que es grave, porque eso significa poner a los empresarios, a los que él representa de un lado, y eso sí que es gravísimo”.

“Yo pensé que esta iba a ser una Constitución que nos iba a integrar a todos, si no, no tiene ningún sentido Si ellos pueden ganar la elección, pero la van a ganar por un 51%, 52%, 55%, y esto tiene que ser aprobado por el 70%, por el 80%, porque si no, no vamos a tener una Carta Magna que nos represente, que nos cobije a todos, esa es la intención”, dijo en entrevista con Radio Universo.

En esa misma línea, Cifuentes planteó que la nueva Constitución no puede representar solo a un sector, “que por una circunstancia política eventualmente tiene una mayoría en el país, menos aquellos que tienen el poder económico. A mí me parece que eso es muy lamentable”.

Asimismo, el presidente de la Cámara aseguró que él está a favor “de la libertad de elección y de opinión”, sin embargo, a su juicio, el pronunciamiento de Mewes no corresponde porque “él es el presidente (de la CPC), no es cualquier persona, es el presidente de los empresarios de Chile, de los empresarios que tienen mayor poder económico, él no habla a título personal, y eso es lo grave. Habría que preguntarle a todos los empresarios de Chile si están de acuerdo con esa opinión”.

Cifuentes manifestó esa misma crítica en entrevista con Radio Duna, también la mañana de este viernes: “Creo que ha sido un error estratégico, táctico, incluso para los que están por el Apruebo (A favor), porque poner a un sector de parte de una alternativa tan tempranamente, y antes de que el mundo político se defina, me parece lamentable, ha comprometido incluso la credibilidad y la postura del empresariado en Chile, lo que me parece muy grave”.

“No puede haber empresarios por el Apruebo (A favor) y no empresarios por el Rechazo (En contra), porque significa que sería monolítico, y todo el empresariado estaría de acuerdo con una postura política, que es defendida por un sector político por ahora, eso es muy lamentable”, sentenció.

Agenda de seguridad retrasada

Cifuentes también se refirió al trabajo legislativo en la Cámara de Diputados: “Hoy día tenemos cinco proyectos en la comisión de Seguridad de la Cámara (...) en todas hay proyectos en discusión. Pero esos proyectos han resultado muy complejos y por tanto en la tabla de las sesiones de la sala es donde se produce el problema porque no tenemos proyectos para discutir porque ellos no han salido todavía de las discusiones en comisiones”, dijo a Radio Universo.

“El problema radica en los proyectos más bien estructurales que forman parte de la agenda del gobierno y que también forman parte de la agenda de seguridad”, agregó.

De acuerdo al diputado falangista, “en materia de seguridad tenemos una agenda ambiciosa que ha estado muy retrasada en los últimos días”, lo que se debe -sostuvo- a la tramitación del veto a la ley de usurpaciones que se está revisando en el Senado.