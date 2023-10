Ricardo Cifuentes cuestiona veto del gobierno a ley de usurpaciones y asegura que “todas tienen que tener pena de cárcel”

Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes (DC), cuestionó el veto presidencial enviado el viernes por el Ejecutivo a la ley de usurpaciones, proyecto que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades y que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.

Las correcciones que envió La Moneda buscaban eliminar la legítima defensa privilegiada, que permitía -a juicio del Ejecutivo- una “autotutela” o “justicia por mano propia”. Es decir, el dueño de un terreno ocupado podía recurrir a la fuerza con medios propios, sin auxilio de Carabineros, para recuperar su inmueble.

Las observaciones del Ejecutivo también pretenden suprimir la penalización de usurpaciones “transitorias”, por ejemplo, aquellas tomas ejecutadas en el contexto de una manifestación o una huelga.

En la derecha anticiparon que rechazarán el veto presidencial y acusaron que las correcciones harían casi imposible que el delito de usurpación sea castigado con cárcel, lo que encendió los ánimos en ese sector.

“Cuando una persona tiene un terreno y alguien lo usurpa, eso es un acto violento. Todas las usurpaciones tienen que tener pena de cárcel, aunque no se use la fuerza. Cuando tomo una cosa que no es mía, eso es un delito. Las cosas hay que calificarlas como corresponde”, señaló el diputado DC en entrevista con Radio Concierto.

En la misma línea, aseguró que “el veto es un exceso de presidencialismo” y que “lo han usado prácticamente todos los Presidentes con la Constitución vigente. Permite al presidente realizar modificaciones a un proyecto de ley”.

“La legislación tiene que ser para que el juez no aplique criterios personas, sino que aplique la ley. El veto no aclara cuándo un juez puede aplicar una multa o pena de presidio. No queda claro. Tiene que haber una pena significativa, sino no estamos transmitiendo ninguna señal”, cuestionó la autoridad de la Cámara de Diputados.