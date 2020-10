Ricardo Lagos tras votar: “Estamos aquí por primera vez frente a la posibilidad de entre todos los chilenos redactar la Constitución que queremos”

Entre aplausos se llevó a cabo la votación del expresidente, Ricardo Lagos, esta tarde en el Instituto Superior de Comercio (Insuco), en el centro de Santiago.

El exmandatario mostró su alegría de ser parte del proceso y de la posibilidad de que mujeres y jóvenes pudieran ser parte de la jornada y de la redacción de la histórica jornada.

“Lo primero que quisiera señalar es la alegría de encontrarme aquí, de haber sufragado y haber observado durante todo el día el espíritu cívico de los chilenos”, dijo Lagos tras sufragar.

Elexpresidente agregó: “30 años han pasado para que llegara este momento; 15 años atrás fuimos capaces de sacar de la Constitución de Pinochet todos los enclaves autoritarios, qué quiere decir esto, sacamos de 38 senadores elegidos, había 10 que se agregaban y que hacían siempre a la derecha tener el veto. Lo sacamos. Porque se sacó, 15 años después estamos aquí por primera vez frente a la posibilidad de entre todos los chilenos redactar la Constitución que queremos".

"Por primera vez las mujeres estarán en igualdad de condiciones en esa convención constitucional. Y por primera vez, lo que me parece más importante, es que los jóvenes están participando a plenitud en esta votación”, destacó.

Lagos añadió que esperaba que se avanzara en una "Constitución donde el ciudadano sea escuchado, y se creen instituciones políticas para ello. Que entendamos que estamos viviendo en el mundo de la revolución digital y no en lo que nosotros nos tocó vivir la parte final de la revolución industrial. Son mundos muy distintos y a esos mundos muy distintos hay que escuchar en la próxima convención”.

Consultado sobre las expectativas de la gente para esta jornada y el proceso que viene por delante, el exmandatario sostuvo que "una Constitución indudablemente que genera expectativas, pero esta Constitución llega en un momento en que además del estallido social, existe el coronavirus. Y eso plantea un desafío inmediato que tiene que abordarse a través de volver a crecer económicamente para que el desempleo disminuya. Y en consecuencia, junto con aquello va a estar trabajando una convención constitucional. Y, en consecuencia, hay que entender bien que tenemos la necesidad de poder avanzar más en lo que se refiere en el desarrollo económico hacia adelante. Porque una Constitución establece las normas para resolver los problemas, pero los problemas se resuelven en las políticas cotidianas de cada día”.

Por lo mismo Lagos hizo un llamado "a tener confianza en lo que hemos sido capaces de hacer a lo largo de nuestra historia. Es cierto, han habido situaciones que no nos gustan. No me gusta gusta ver que la imagen de Chile está en torno a una iglesia que cae. A ningún chileno le gusta que esa sea nuestra imagen”.

Sobre este último punto y por un mensaje hacia quienes han cometido hechos de violencia indicó que "más que llamados hay que decir ‘piensen y amen a Chile. Lo que ustedes hacen perjudica a Chile también como chilenos en el exterior’”.

“Creo que lo importante es entender que los planteamientos del 25 de octubre han sido planteados por muchos de nosotros durante mucho tiempo. Ha habido un veto en muchos sectores. Espero que por el bien de Chile, tengamos la madures para poder seguir entre todos actuando. Y donde podamos tener un país más justo. ¿Qué es en definitiva lo que hacemos y pedimos? Cómo vivimos en un país dónde todos seamos iguales en dignidad. Eso es lo que se demanda”, agregó.

Lagos sostuvo, además, que "ahora creo que se va a triunfar en este plebiscito, en el sentido de que vamos a poder encontrarnos y discutir en un año, año y medio, y tener una nueva Carta Constitucional”.

Y así mismo pidió que se pudiera generar una instancia, en la futura convención constitucional, en caso de que gane el Apruebo, para que la gente sea escuchada.

“Gran idea sería si la asamblea constituyente por ejemplo, establezca un mecanismo por el cual poder escuchar a los ciudadanos que le quieran dar su parecer. Creo que sería una forma de comenzar a recuperar las confianzas entre todos los chilenos”, cerró.