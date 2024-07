RN elige a Francisco Orrego como la carta para gobernación en la Región Metropolitana

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

El abogado Francisco Orrego.

El abogado se hizo conocido por iniciativas constitucionales como "Con mi plata no" y por su participación en el programa de TV "Sin filtros". Sin embargo, él aún no confirmaba si postularía o no.