Roberto Ampuero y situación de Chile: “Si se sigue convocando a más violencia y no se condena, es muy difícil que podamos enfrentar la tarea que nos espera”

El embajador de Chile en España, Roberto Ampuero, participó de un conservatorio respecto a cómo se vive la pandemia del coronavirus en España y también de la situación en Chile.

En el diálogo, organizado por Icare, el representante diplomático fue consultado sobre la situación del país y cómo veía él este tema, haciendo una analogía respecto a sí el tuviera que escribir un libro sobre lo que se vive actualmente en el país, considerando la crisis social y el Covid-19.

En ese sentido, Ampuero aseguró que “yo creo que el final de esta novela es un final abierto, porque yo creo que aquí nuestro país tiene un final abierto”.

“El futuro se va haciendo día a día, no está escrito, lo van haciendo sus ciudadanos, y en ese sentido para Chile eso es absolutamente válido”, agregó.

En ese sentido, el embajador nacional en España aseguró que "si no se considera la gravedad de la situación mundial; si no se considera el nivel desarrollo y de capacidad económica que tiene nuestro país y no se considera su dependencia con respecto a las exportaciones, en un mundo donde el comercio va a bajar; y si se sigue promoviendo, creo yo, protestas violentas, si se sigue por el camino que vimos de mucha destrucción, de quema de supermercados, de tiendas, de iglesias, de edificios patrimoniales, si se sigue destruyendo infraestructura e instituciones, y convocando a más violencia y no se condena, creo que es muy difícil que podamos enfrentar la difícil tarea que nos espera”.

Las palabras de Ampuero se dan en una semana donde se ha registrado un aumento de protestas en distintos puntos del país, las que habían disminuido debido al coronavirus. De hecho, durante el día del carabinero, el 27 de abril, se registraron 19 eventos graves.

“La forma en que nosotros resolvamos esto, pasa por lo que vayamos haciendo desde ya y lo que estamos haciendo desde ya. Afortunadamente, estamos dentro de los países de la región que lo están haciendo bien en termino del enfrentamiento del Covid-19”, concluyó.