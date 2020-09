Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior, se define por el Apruebo en plebiscito de octubre: “El país requiere un nuevo trato”

“Yo estoy por el Apruebo por lo siguiente: creo que el país requiere un nuevo trato a la Constitución”.

Este miércoles, el exsubsecretario del Interior y exasesor del Presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Ubilla, se definió por la opción de aprobar la elaboración de una nueva Carta Magna en el plebiscito del próximo 25 de octubre.

Cabe recordar que Ubilla renunció a su cargo en el Ministerio del Interior a mediados de diciembre del 2019 -siendo reemplazado por Juan Francisco Galli-. Tras esto, fue asesor del Mandatario y, hasta hace un mes, cumplió un rol de coordinación en el manejo de residencias sanitarias en el marco de la pandemia de Covid-19.

Esta mañana, en diálogo con Radio Infinita, el exsubsecretario fue consultado por su postura frente al plebiscito. En la instancia manifestó su apoyo al Apruebo y afirmó que se requiere de un nuevo trato.

“La Constitución es la base de la confianza de nuestra institucionalidad. Si yo no le tengo confianza a la Carta Fundamental, si a mi no me representa en términos finales, lo que yo tengo es poner en duda toda la construcción que se hace a partir de ella”, dijo.

En esa línea, “creo que los ciclos constitucionales de nuestro país reflejan los cambios relevantes que ha tenido la sociedad chilena en materias políticas, sociales y económicas. No creo malo, ni creo pecar de ingenuo, que iniciemos un proceso de reflexión serio, con una discusión profunda (...) Creo en el diálogo y en la capacidad del argumento y pienso que se debiera dar durante el próximo año una discusión profunda respecto a la institucionalidad que queremos para los próximos 40 o 50 años”, agregó.

Asimismo, advirtió que “la oposición lo que quiere es hacer sinónimo este plebiscito a un plebiscito al Presidente Piñera, al gobierno, y eso es un error”.

Esto, argumentó, “porque la gente que vota por el Apruebo, vota por una Constitución sobre la base de una base de una fórmula de construcción distinta y no sobre una visión respecto a un gobierno determinado”.