Romero por cuestionamientos a reforma de seguridad: “Yo no la voy a poner en riesgo porque no se hizo trabajo prelegislativo”

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero (REP), abordó los cuestionamientos surgidos desde sectores del oficialismo por la falta de diálogo con los parlamentarios en la reforma de seguridad y apuntó que “yo no voy a poner en riesgo una reforma de estas características porque no se hizo trabajo prelegislativo”.

Según sostuvo Romero en Radio Duna, “esta es una reforma, pero muy, pero muy esperada por los chilenos” y “hay mucha gente que ve su vida detrás de las rejas, detrás del miedo, con narcotraficantes, criminales en sus barrios, y a esas personas las que tenemos hoy día que responderles, más que molestarnos nosotros si nos llamaron o nos llamaron, si en definitiva se entregó un borrador antes o no”.

De esta forma, el parlamentario expresó que más que concentrarse en la forma en que el proyecto fue presentado, el debate debe enfocarse en su contenido y en las herramientas que se entregarán al Estado para combatir al crimen organizado.

“A mí me gusta el trabajo prelegislativo, pero cuando vemos que los borradores se filtran, al final yo prefiero mil veces que hagamos trabajo legislativo, y ese tiempo que lo dediquemos para conversar en el Congreso, de cara al país, entregando propuestas, y eso yo creo que es el espíritu que nos debe mover”, añadió.

“Yo no sería capaz de poner en cuestión una reforma que es importante para Chile, que es necesaria para el vecino, porque no hicimos un trabajo prelegislativo, porque fue insuficiente”, mencionó.

Asimismo, el diputado Republicano señaló que “yo creo que en vez de enfocarnos en la forma de esto, yo me dedicaría hoy día a trabajar en el fondo, que es lo que le importa a la gente”.

En ese sentido, valoró que parlamentarios de distintos sectores ya estén trabajando en indicaciones para perfeccionar la iniciativa. “Yo absolutamente soy partidario de que haya mucha conversación. Yo nunca me he enamorado de los instrumentos, me interesa el objetivo”, sostuvo.

Nuevo estado de excepción

En tanto, respecto al nuevo estado de excepción presentado por el gobierno, Romero señaló que “yo creo que efectivamente hoy día se necesita una intervención mucho más profunda en muchos barrios de Chile”.

“Yo por supuesto que estoy de acuerdo con un instrumento efectivo e intensivo para poder hacerse cargo de recuperar la libertad de la gente”, agregó.

Además, descartó que su respaldo a la iniciativa depende del gobierno de turno. “es que esto no puede ser como a la carta. Digamos, si el gobierno es mío, me gusta, y si no es mío, no me gusta”.

“Cuando vivimos en una situación de emergencia, en una situación en que hay muchos barrios tomados por el narcotráfico y por el crimen organizado, obviamente que nosotros decimos, bueno, ¿Qué hacemos? Y los chilenos incluso lo han dicho en múltiples estudios que están dispuestos a sacrificar su libertad con tal de volver a vivir en un ambiente, digamos, tranquilo", añadió.

Finalmente, el diputado apuntó que tiene que haber una conversación y que “yo la tendría con el gobierno que fuera, si frente a la situación que estamos viviendo, frente al terror con el que viven mis vecinos, a mí me plantearan una reforma a estas características y yo la estaría conversando”.