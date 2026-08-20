SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Romero por cuestionamientos a reforma de seguridad: “Yo no la voy a poner en riesgo porque no se hizo trabajo prelegislativo”

    El diputado republicano, además, sostuvo que "efectivamente hoy día se necesita una intervención mucho más profunda en muchos barrios de Chile”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero (REP), abordó los cuestionamientos surgidos desde sectores del oficialismo por la falta de diálogo con los parlamentarios en la reforma de seguridad y apuntó que “yo no voy a poner en riesgo una reforma de estas características porque no se hizo trabajo prelegislativo”.

    Según sostuvo Romero en Radio Duna, “esta es una reforma, pero muy, pero muy esperada por los chilenos” y “hay mucha gente que ve su vida detrás de las rejas, detrás del miedo, con narcotraficantes, criminales en sus barrios, y a esas personas las que tenemos hoy día que responderles, más que molestarnos nosotros si nos llamaron o nos llamaron, si en definitiva se entregó un borrador antes o no”.

    De esta forma, el parlamentario expresó que más que concentrarse en la forma en que el proyecto fue presentado, el debate debe enfocarse en su contenido y en las herramientas que se entregarán al Estado para combatir al crimen organizado.

    “A mí me gusta el trabajo prelegislativo, pero cuando vemos que los borradores se filtran, al final yo prefiero mil veces que hagamos trabajo legislativo, y ese tiempo que lo dediquemos para conversar en el Congreso, de cara al país, entregando propuestas, y eso yo creo que es el espíritu que nos debe mover”, añadió.

    “Yo no sería capaz de poner en cuestión una reforma que es importante para Chile, que es necesaria para el vecino, porque no hicimos un trabajo prelegislativo, porque fue insuficiente”, mencionó.

    Asimismo, el diputado Republicano señaló que “yo creo que en vez de enfocarnos en la forma de esto, yo me dedicaría hoy día a trabajar en el fondo, que es lo que le importa a la gente”.

    En ese sentido, valoró que parlamentarios de distintos sectores ya estén trabajando en indicaciones para perfeccionar la iniciativa. “Yo absolutamente soy partidario de que haya mucha conversación. Yo nunca me he enamorado de los instrumentos, me interesa el objetivo”, sostuvo.

    Nuevo estado de excepción

    En tanto, respecto al nuevo estado de excepción presentado por el gobierno, Romero señaló que “yo creo que efectivamente hoy día se necesita una intervención mucho más profunda en muchos barrios de Chile”.

    “Yo por supuesto que estoy de acuerdo con un instrumento efectivo e intensivo para poder hacerse cargo de recuperar la libertad de la gente”, agregó.

    Además, descartó que su respaldo a la iniciativa depende del gobierno de turno. “es que esto no puede ser como a la carta. Digamos, si el gobierno es mío, me gusta, y si no es mío, no me gusta”.

    “Cuando vivimos en una situación de emergencia, en una situación en que hay muchos barrios tomados por el narcotráfico y por el crimen organizado, obviamente que nosotros decimos, bueno, ¿Qué hacemos? Y los chilenos incluso lo han dicho en múltiples estudios que están dispuestos a sacrificar su libertad con tal de volver a vivir en un ambiente, digamos, tranquilo", añadió.

    Finalmente, el diputado apuntó que tiene que haber una conversación y que “yo la tendría con el gobierno que fuera, si frente a la situación que estamos viviendo, frente al terror con el que viven mis vecinos, a mí me plantearan una reforma a estas características y yo la estaría conversando”.

    Más sobre:Agustín RomeroPartido RepublicanoSeguridadReforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global

    Valencia destaca Registro de Organizaciones Criminales propuesto en la reforma de seguridad y evita ahondar en “la técnica legislativa”

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Senador Araya (PPD): “El presidente Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    Lo más leído

    1.
    “Delirante”: Sichel arremete contra el nuevo estado de excepción de la reforma de seguridad de Kast

    “Delirante”: Sichel arremete contra el nuevo estado de excepción de la reforma de seguridad de Kast

    2.
    Pese a resistencia de La Moneda, feriado para el 17 de septiembre logra avanzar gracias a desorden oficialista

    Pese a resistencia de La Moneda, feriado para el 17 de septiembre logra avanzar gracias a desorden oficialista

    3.
    Senador Araya (PPD): “El presidente Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”

    Senador Araya (PPD): “El presidente Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”

    4.
    Squella y Longton anuncian indicaciones para que nuevo estado de excepción requiera acuerdo del Congreso desde el inicio

    Squella y Longton anuncian indicaciones para que nuevo estado de excepción requiera acuerdo del Congreso desde el inicio

    5.
    Chile Vamos rechaza informe de la Cámara por el 18-O que acusa “excesivos incumplimientos” del gobierno de Piñera

    Chile Vamos rechaza informe de la Cámara por el 18-O que acusa “excesivos incumplimientos” del gobierno de Piñera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, jueves 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves
    Chile

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Valencia destaca Registro de Organizaciones Criminales propuesto en la reforma de seguridad y evita ahondar en “la técnica legislativa”

    Senador Araya (PPD): “El presidente Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global
    Negocios

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global

    Pampa Investments de la familia Ponce ingresará al Ipsa

    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)
    Tendencias

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Pellegrini descarta acuerdos para asumir el mando de la Roja: “No tengo firmado nada; no tengo compromiso con nadie”
    El Deportivo

    Pellegrini descarta acuerdos para asumir el mando de la Roja: “No tengo firmado nada; no tengo compromiso con nadie”

    Por el podio y con la incertidumbre de su futuro: Joaquín Niemann cierra la temporada del LIV en Indianápolis

    “Sin ser un factor determinante”: la evaluación en Canadá a los pocos minutos de Alexis Sánchez en su debut en Montreal

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles
    Mundo

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    China insiste ante Corea del Sur en que Estados Unidos abandone su “política hostil” hacia Pyongyang

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive