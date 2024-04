Rubilar a concejal Ossandón por declinar participar en primarias por Puente Alto: “Lamento que no se haya atrevido a competir”

La exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, fue presentada este jueves por Renovación Nacional como una de las candidatas que competirá en primarias en el pacto de Chile Vamos por la comuna de Puente Alto.

Las candidaturas tenían plazo para ser inscritas hasta la noche de este miércoles. Una de las demoras se dio justamente para la comuna que dirige actualmente el alcalde Germán Codina, donde finalmente se inscribieron primarias con la ex secretaria de Estado de Sebastián Piñera, Erick González y Claudio Hidalgo como postulantes.

Una ausencia que llamó la atención fue la del actual concejal de Puente Alto, Felipe Ossandón (RN) -sobrino del senador Manuel José Ossandón-, quien el pasado viernes había inscrito en el partido su precandidatura -la que fue ratificada el sábado por el Consejo General- para competir por la alcaldía en las primarias del conglomerado.

Inquirida por la decisión de Ossandón, Rubilar lamentó que finalmente declinara medirse dentro del pacto.

“Lo primero es que agradezco la oportunidad de tener una primaria. Yo creo que es importante entender que cuando hay diferentes candidatos, todos muy legítimos, son los vecinos y las vecinas de las diferentes comunas quienes son probablemente los principales interesados en tener ese mejor candidato, y qué mejor que escuchar su voz”, dijo.

En ese sentido, apuntó que ella ha estado dispuesta desde el primer minuto a someterse “a toda la institucionalidad de los partidos de Chile Vamos, y en particular de Renovación Nacional”.

Karla Rubilar. Foto: Andrés Pérez.

Tras esto, señaló que fue el mismo concejal quien pidió primarias en Puente Alto. “Yo inmediatamente tomé ese guante y dije que estaba disponible a las primarias por la unidad del sector. Las primarias fueron aprobadas por todas las institucionalidades del Partido Renovación Nacional”.

“Lamentablemente, y quiero decirlo, hasta muy entrada horas de la noche (de este miércoles), yo esperé que el concejal se inscribiera y concretara la inscripción con sus papeles en el Servicio Electoral (Servel). Tuve la esperanza hasta el último minuto de que él, dado que se le había informado que iba a haber primaria porque habían otros candidatos interesados, concretara y formalizara esta oportunidad que tenemos los candidatos de poder permitirle a los ciudadanos que se expresen”, enfatizó.

Rubilar dijo que “eso, lamentablemente, no pasó”, y recalcó que ella ha trabajado “desde el minuto uno por la institucionalidad, porque no me he perdido nunca de que el adversario está al frente”.

“Lamento que el concejal no se haya atrevido a competir en una primaria donde los vecinos y vecinas de Puente Alto tomaran la decisión de quién era el mejor candidato. Hoy día hay que trabajar”, sostuvo.

Finalmente, la exministra planteó que espera “que de verdad podamos tener un candidato único en el sector y mantener el progreso de Puente Alto”.