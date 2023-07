Sauerbaum condiciona apoyo para aprobar pacto fiscal: “Si solo es recaudatorio, RN no le va a dar los votos”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, afirmó este domingo que el pacto fiscal que presentaría mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no puede ser solo recaudatorio, ya que, en caso de ser así, “RN no le dará los votos”.

Luego del inesperado rechazo en la Cámara de Diputados en marzo pasado, el oficialismo se vio obligado a diseñar otra fórmula para su reforma tributaria que le permita avanzar en el financiamiento del programa de gobierno.

En torno a la materia, el parlamentario opositor indicó en Tolerancia Cero, de CNN Chile, que “el gobierno tiene que presentar una iniciativa que no sea solo recaudatorio, porque si solo es recaudatorio RN no le va a dar los votos”.

Además, agregó que “el ministro (Marcel) no le ha puesto énfasis justamente donde nosotros creemos que es más importante, que es el crecimiento, no hay ningún proyecto de ley en el Congreso que hoy día hable cómo generamos más inversión”.

En relación al pacto fiscal y si los diputados de la tienda de Antonio Varas estarán dispuestos a avanzar en más tributos, el jefe de bancada enfatizó que “tenemos los votos solamente para exención, evasión y elusión tributaria. Para aumento de tributos no tenemos votos”.

Alza del Partido Republicano en última encuesta CEP

El jueves pasado, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que Republicanos es el partido con el que la gente más se identifica o simpatiza, alcanzando un 10% de los encuestados.

Sobre aquello, Sauerbaum indicó que “RN no tiene ningún temor y no va a cambiar su actitud respecto del avance que tienen las ideas del Partido Republicano, que nos parece muy lógico en estos momentos por la situación política que estamos viviendo, pero nosotros no estamos actuando en torno a lo que ellos hacen, porque si uno revisa en la práctica, quienes han hecho posición más seria y contundente, somos nosotros”.

En el mismo contexto y referido a la propuesta del timonel de la colectividad, Arturo Squella, de derogar la ley de aborto en tres causales cuando sean “mayoría en el Congreso”, y si es que RN aportará con sus votos aquello, el diputado recalcó que “la mayoría de nosotros somos personas cristianas, yo soy católico, somos pro vida y siempre la hemos defendido, pero creemos que es un tema (ley de aborto) que se zanjó hace mucho rato. En Chile están suficientemente resguardados los derechos reproductivos de las mujeres, entiendo que las tres causales han funcionado relativamente bien, yo no veo razón para hacerlo”.

Por otro lado, y al ser consultado si estaba de acuerdo con las palabras de la representante de RN en la Comisión Experta, Katherine Martorell, quien afirmó en entrevista con La Tercera que “los republicanos le hablan a su público y eso conlleva el riesgo de una Constitución partisana”, el congresista explicó que “sí, yo creo que Republicanos no puede caer en lo mismo que cayó el Frente Amplio de hacer una Constitución partisana o identitaria”.

Elecciones municipales de 2024 y miras a la presidencial

En octubre de 2024 se llevarán a cabo las elecciones municipales las que, según palabras de Frank Sauerbaum, “hay que estar consciente de que si se pierde, es muy probable que no se gane el gobierno y eso la centroderecha lo debe tener súper claro”.

Sobre realizar una lista única o un pacto entre las fuerzas de oposición, enfatizó que “yo soy partidario de que efectivamente hagamos un pacto, si es por omisión sería mucho mejor para nosotros y que nos potenciemos, pero cada uno respetando su identidad”.

Por otro lado, y abordando la elección presidencial de 2025, Sauerbaum indicó que “nosotros creemos que hay que levantar una alternativa de la centroderecha que sea capaz de crecer al centro, el que cree que hoy va a ganar Kast la elección presidencial no tiene idea de lo que está pasando”.

“Hay que entender que la próxima elección va a ser muy reñida, vamos a necesitar a los sectores más moderados y de centro que se sumen a este proyecto, pero eso no lo va a encarnar una posición que ha ido extremando sus posiciones (en referencia a Kast y las ideas de Republicanos)”, concluyó el jefe de bancada de RN.