Cifuentes (DC) y presentación de propuesta de pacto fiscal de Marcel: “Se va a encontrar con una roca dura en el Parlamento”

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se refirió al pacto fiscal y la reforma de pensiones- proyectos claves de la gobierno del Presidente Gabriel Boric-, iniciativas que han encontrado resistencia en la oposición durante las negociaciones.

Se espera que mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presente la nueva propuesta de pacto fiscal, luego de que en marzo de este año la Cámara rechazara la idea de legislar en torno a la materia. Bajo ese escenario, Cifuentes afirmó en conversación con CNN Chile, que “el gobierno tiene una agenda complicadísima, la primera responsabilidad es del Ejecutivo, nosotros somos un poder independiente. Mi tarea desde la mesa de la Cámara es que la Cámara funcione y que acoja de la mejor manera posible a trámite las iniciativas que el Ejecutivo quiera plantearnos”.

Con respecto al anuncio que daría Marcel sobre el pacto fiscal, Cifuentes señaló que el titular de Hacienda “ha hecho una tarea bien exhaustiva” y que “no puede llegar con el mismo proyecto (que fue rechazado con anterioridad)”.

“Yo entiendo que han habido muchas conversaciones y él (Marcel) ha hecho una tarea bien exhaustiva de tomar las aprensiones que tiene el mundo político, empresas y de la economía en general, y espero que eso se exprese en esta propuesta. No puede llegar con el mismo proyecto y los mismos objetivos que fueron rechazados hace unos meses atrás”, recalcó el diputado DC.

Eso sí, Cifuentes aseveró que Marcel “se va a encontrar con una roca dura en el Parlamento, porque la UDI, RN y Republicanos ya han plateando que no están disponibles para un aumento presupuestario. Nosotros pensamos otra cosa, desde la DC creemos que es urgente hacer algunas reformas estructurales, porque Chile no va a avanzar en los próximos años”.

Líos de platas

La Tercera Sábado reveló que Contraloría ya ha revisado 34 convenios que habían sido congelados y de ellos estableció que en 29 casos no se cumplieron los estándares requeridos, por lo tanto, fueron declarados ilegales o “representados”, término jurídico que ocupa el ente contralor. Todo corresponde a acuerdos suscritos en 2023 y los convenios objetados involucran más de $13 mil millones.

Al ser consultado si hay una ‘concertación para defraudar al Estado’, Ricardo Cifuentes afirmó que “yo creo que sí, hay concertación de todas maneras, pero además hay desconocimiento, desprolijidad y falta de experiencia”.

Por otro lado, Cifuentes también se refirió al ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de que durante la semana confirmara que faltarían boletas de garantías en los convenios con las fundaciones.

“El ministro de Justicia aseguró hace unos días que iban a recuperar los fondos de una de las fundaciones, resulta que no tienen boletas de garantías y la misma fundación ha dicho que no está disponible para devolver un peso. El ministro de Justicia es una persona bastante formada, que no conozca este tipo de antecedente o no pregunte antes si están las boletas de garantías, me parece que es un fallo”, indicó el presidente de la Cámara.

A pesar de todo lo relacionado a los líos de platas, Cifuentes dijo que hay tanto “fundaciones maravillosas” que “hacen un excelente trabajo”, como “otras que fueron creadas para defraudar. Hay fundaciones que se crearon en febrero y en marzo ya tenían adjudicado entre 300 y 400 millones de pesos, eso no puede ser”, enfatizó el parlamentario DC.