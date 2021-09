Schalper (RN) emplaza a Boric (FA) por quórum de los 2/3: “No borre con el codo lo que usted escribió con su propio puño”

La tarde de este sábado el secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, emplazó al abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El emplazamiento se da luego de que este jueves se venciera el plazo para que los constituyentes presentaran indicaciones a las propuestas del reglamento que funcionará internamente en la Convención, y donde se registraron más de 1.128, todas ellas presentadas por Vamos por Chile, el PS y el FA y PC, PP.OO, Pueblo Constituyente y Movimientos sociales.

En ese marco, Schalper comienza: “desde Renovación Nacional queremos emplazar a Gabriel Boric, quien fue una de las personas que suscribió el acuerdo del 15 de noviembre. Hoy resulta insólito que su conglomerado, la gente del Partido Comunista y del Frente Amplio, estén queriendo desvirtuar el contenido de ese acuerdo”.

“Gabriel Boric: no borre con el codo lo que usted escribió con su propio puño. Hágase respetar y demuestre que es el líder de la coalición y no simplemente alguien que no tiene la capacidad de ordenar aquello que usted mismo firmó”, agregó el diputado.

La propuesta presentada por PC, Pueblo Constituyente, Movimientos sociales y PP.OO apunta al artículo 94 del Reglamento General, el cual fija el quórum de los 2/3 y que busca ser reemplazado por 3/5.

De ser aprobada la modificación el texto del art.94 quedaría: “Finalizado el debate, la propuesta de norma constitucional será sometida a votación en el Pleno y se aprobará sin más trámite en caso de obtener el voto a favor de tres quintos de las y los convencionales presentes y votantes. El mismo quórum se requerirá para la aprobación de nuevas redacciones o de rectificaciones que, de conformidad al párrafo 7º de este Título, se realicen a las normas constitucionales ya incluidas en el proyecto de Constitución. A medida que las normas constitucionales sean aprobadas por el Pleno”.

Las indicaciones presentadas serán discutidas y votadas el miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de septiembre.