Senado aprueba por amplia mayoría observaciones a la reforma electoral

La tarde de este miércoles, el Senado aprobó por mayoría el veto a la reforma electoral de cara a los comicios municipales de octubre. Las observaciones del Ejecutivo contemplan la reposición de la multa por voto obligatorio, regulación de campaña electoral a los canales locales, reajuste de devolución por votos y la consolidación del feriados irrenunciable.

La sala aprobó las observaciones con 43 votos a favor, uno en contra y una abstención.

La tramitación de esta norma ha tenido un largo debate debido a las disidencias que nacieron entre ambas Cámaras. Especialmente, la discusión en torno al monto de la multa, que finalmente se fijó en $33 mil. Además, de la polémica que se generó sobre la aplicación de la sanción a los migrantes avecinados en Chile.

Mismas temáticas que se volvieron a instalar hoy en la Sala. En una de las intervenciones, el senador José Miguel Alberto Durana (UDI) cuestionó la versión original del proyecto que excluía de la multa a la población migrante y afirmó que esta diferenciación respondía a la voluntad de un sector político para ganar las elecciones por “secretaría”. El gremialista también planteó sus aprehensiones respecto al valor de la sanción y calificó la legislación de “apresurada”.

Ante esto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, solicitó uno minutos en medio del debate para responder los emplazamientos. El titular manifestó que “con todo el afecto que siento por el senador Durana, quiero aclarar que este es un mensaje del Presidente de la República. En Chile, el sistema vigente es voto obligatorio sin sanción. Precisamente para cumplir con el mandato constitucional, el gobierno presentó este mensaje. De no existir este mensaje, no habría sanción”.

Asimismo, explicó que “si este proyecto se caía en su primer trámite, no había ley, no habían dos días, no había reducción del aporte y no había multa”.

En esa línea, Elizalde profundizó en las críticas sobre la obligatoriedad a sufragar de la población migrante: “Como gobierno hemos planteado que tenemos que discutir en serio una regulación permanente, mirando en el largo plazo, respecto del derecho a voto de los extranjeros. Porque tenemos un sistema donde la inscripción es automática, ahora con sanción, para todos los niveles”.

Y añadió que “si vemos la legislación comparada, Chile es una excepción en el mundo, me sobran dedos de la mano para señalar que hay países con las mismas características. Y ese debate creemos que hay que tenerlo con altura de miras más allá del cálculo inmediato. Por eso se decidió presentar este veto para que no hubiera ruido respecto a esta elección. Pero es un debate que hay que tener”.

Las observaciones seguirán su tramitación en la Cámara de Diputados.