Senado oficia a Ángel Valencia para que informe el contenido de conversaciones con Luis Hermosilla y exministro Chadwick

Este miércoles, el Senado dio curso a un oficio dirigido al fiscal nacional Ángel Valencia por sus conversaciones y encuentros con el abogado Luis Hermosilla y con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, vinculados al caso Audio, a solicitud del comité de senadores del Partido Comunista (PC) y Frente Amplio (FA).

Cabe recordar que durante esta jornada, el persecutor nacional confirmó en conversación con T13 radio, que en junio de 2022 tuvo un intercambio de mensajes a través de WhatsApp, con Luis Hermosilla. Valencia aseguró que el diálogo se produjo “antes de que postulara siquiera a la Fiscalía”.

Durante la entrevista, Valencia también afirmó que en octubre de 2022 comenzó “a trabajar media jornada por tres meses en la Universidad de San Sebastián, y, por supuesto, con Andrés Chadwick había tenido conversaciones para los efectos de ver si era posible entrar o no entrar, esas cosas, y eso no está en los mensajes de WhatsApp, o si están quizás, por lo menos yo no los tengo”.

Adicionalmente Valencia dio a conocer que posterior a junio de 2022, sostuvo un encuentro con Luis Hermosilla. “Respecto a Hermosilla, aunque esos fueron los últimos mensajes de WhatsApp, yo recuerdo... yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”, reconoció.

Debido a lo anterior y tras las críticas a su falta de transparencia por no haber informado con anterioridad de estos contactos y encuentros, es que senadores oficialistas oficiaron a la Fiscalía Nacional y a su jefe, el propio Ángel Valencia, para conocer el tenor de estos diálogos.

La solicitud fue confirmada durante la hora de incidentes del Senado por la senadora Claudia Pascual (PC), quien tomó la palabra haciendo la solicitud a la mesa, dirigida por el RN José García Ruminot. El oficio cuenta con el respaldo de Yasna Provoste (DC) y también de Esteban Velásquez (FRVS).

La iniciativa establece solicitar que se oficie al Ministerio Público “requiriendo que el fiscal nacional (Ángel Valencia) pueda aclarar, precisar y detallar cuáles son los temas hablados con el señor Luis Hermosilla y el señor Andrés Chadwick en el encuentro que recién hoy reconoce haber sostenido después de haber asumido como fiscal nacional”, señaló la senadora Pascual.

“La solicitud la realizamos respecto de todos los temas que se hayan conversado, no exclusivamente en los que se han difundido en el día de hoy por la prensa”, agregó la legisladora.

En el escrito que evacuarán desde el Senado a la Fiscalía Nacional, además, se requerirá una consulta y explicación “de por qué no se informó conforme lo establece la ley de lobby”.

“Esto porque si aunque el encuentro hubiera tenido en primera instancia la motivación personal y privada, como lo que se excluye legalmente de la ley de lobby, una vez que el señor Hermosilla le comenta temas de causas investigadas y le pide o solicita información o incluso hasta una gestión, podría haberlo informado vía plataforma lobby con posterioridad”, agregó Pascual, quien cuestionó que “se entiende el origen de la reunión, pero a posterior podría haber sido informado”.

La solicitud fue recibida por la secretaría de la mesa del Senado, la que se encargará de la redacción del oficio, para luego derivarlo al organismo requerido.