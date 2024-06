Senador García Ruminot (RN) critica salida de parlamentarios tras anuncio por aborto legal: “Se empaña la solemnidad de la ceremonia”

El presidente del Senado José García (RN) cuestionó a los parlamentarios que se retiraron del salón de honor del Congreso Nacional tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric quien señaló que presentará proyecto de ley de aborto legal.

“Yo hubiese preferido que ello no ocurra. Creo que quienes somos parlamentarios muchas veces escuchamos planteamientos, muchas veces escuchamos ideas, muchas veces nos formulan políticas públicas que no compartimos, en las que no estamos de acuerdo”, comentó el parlamentario.

“Yo en lo personal no estoy de acuerdo con una ley de aborto, pero que tenemos que tener la capacidad de escucharnos, tenemos que tener la capacidad de entendernos, por mucho que nos moleste lo que nos están proponiendo”, agregó.

El senador García reiteró indicando que “yo hubiese preferido que ello no hubiese ocurrido, porque de alguna manera se empaña la solemnidad de la ceremonia, se empaña la solemnidad de esta institucionalidad”.

Junto con ello destacó que para él la Cuenta Pública es un “acto solemne” y que se debe respetar porque “creo que es mucho mejor para el país”.

“Yo no lo comparto”

A pesar de no estar de acuerdo con lo que hicieron los otros parlamentarios, el senador RN tampoco estaba a favor del anuncio del jefe de Estado, Gabriel Boric. “Yo también hubiese preferido que el Presidente no hubiese ocupado la cuenta pública para hacer este anuncio”, expresó el parlamentario.

Recordó que en general la mayoría de mandatarios han utilizado la Cuenta Pública no solo para rendir cuentas, sino que también para “exponer” y “proponer” proyectos de ley. “Yo no lo comparto, yo creo que el aborto es una materia extraordinariamente delicada, que tiene muchas, muchas complejidades y creo que nosotros debemos proteger la vida del que está por nacer”.

“Eso para mí es muy central, para mí es muy, muy importante. Pero repito, estamos en el Congreso Nacional y tenemos que respetar todas las opiniones, tenemos que respetar todas las ideas, aun cuando en este caso concreto yo no las comparto”, concluyó el senador.