Senador Huenchumilla cuestiona apoyo de la DC a reelección de Orrego para gobernación de la RM

El senador y vicepresidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, se refirió a la candidatura del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind.-exDC), para las elecciones de octubre en donde busca ser reelecto.

Y es que durante la tarde de este miércoles, la DC tuvo un encuentro para abordar las elecciones electorales. Allí, fueron varios los dirigentes que hicieron ver su disconformidad con el apoyo que -hasta ahora- el partido ha dado a la reelección del actual gobernador de la RM.

Asimismo, esta mañana el senador Huenchumilla manifestó una postura similar al respecto. “Claudio se fue de la Democracia Cristiana él tomó la decisión de irse y lo respeto, pero cuando él se va de la Democracia Cristiana no puede pretender que lo sigan tratando como demócrata cristiano, él ya no es demócrata cristiano, entonces no puede decir ‘bueno, yo fui demócrata cristiano y tienen la obligación de apoyarme’. Las cosas no son así”, dijo en conversación con Radio Pauta.

“Si él se va, tiene que saber que tiene un costo y que no puede pensar que la DC por el hecho de haber sido ex demócrata cristiano está con un contrato de adhesión respecto de él. Las cosas no son”, marcó el senador.

En esa línea, cuestionó de manera más tajante el apoyo de la colectividad a la candidatura del gobernador. “Él se fue, y nosotros lo resolveremos independientemente de los pergaminos que él haya podido tener como DC o que los tenga actualmente, vamos a resolver en función de nuestros propios intereses como partido desde el punto de vista estratégico de qué nos conviene hacer en las gobernaciones”, dijo.

Por su parte, durante la jornada de ayer, Orrego fue consultado acerca de si consideraba que el apoyo que tenía de la Democracia Cristiana se estaba “diluyendo”, esto, considerando que además, desde el partido convocaron para este sábado una junta regional por parte de la directa para reevaluar el apoyo a su reelección. Así las cosas, Orrego fue rápido en descartar la falta de apoyo tanto de la DC como desde el oficialismo, recordando a su vez que finalmente es el 28 o 29 cuando se inscriben las candidaturas. “Ahí veremos qué es lo que pasa, hay que tener paciencia en la vida”, indicó.

Proyecto de eutanasia

Por otra parte, este martes, el legislador DC ingresó en el Senado un proyecto de reforma constitucional que busca legalizar en Chile la eutanasia, bajo el predicamento de otorgar a las personas el “derecho a una muerte digna” y el “derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida”.

En ese sentido, en el espacio radial, explicó que con el proyecto de reforma, pretende “establecer en la Constitución, en el artículo que establece los derechos de los ciudadanos, un numeral más para consignar ahí el derecho a una muerte digna como principio” en la Carta Fundamental.

Con respecto a a poyar un eventual proyecto de aborto libre, el senador señaló que “la discusión es distinta”. “Yo estuve a favor del aborto en tres causales, aunque no era parlamentario, seguí el debate desde afuera. No me ha tocado nunca a mí participar en un debate sobre el aborto libre, ni en los tiempos en que fui diputado, ni ahora. Entonces, yo quiero ver de qué se trata el proyecto que alguien presente, un parlamentario o el gobierno. Pero cada cosa en su mérito, porque no son temas fáciles”, cerró.